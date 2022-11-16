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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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علاء النهري: التغيرات المناخية سببت خللا في التنوع البيولوجي للكون ..فيديو

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

أكد الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، ان التغيرات المناخية، سببت خللا في التنوع البيولوجي للكون، مشيرا إلى أن التنوع البيولوجي أثر على الحياة البحرية، نتيجة زيادة ملوحة البحار.

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وقال علاء النهري، إن الشحن البحري، من أخطر التأثيرات على البيئة، مؤكدا أن 50 سفينة شحن بحري، لها تأثير خطير على البحار.

 

وتابع  نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، أن قناة السويس خلال العشر سنوات القادمة، ستحقق أرباحا كبيرة، نتيجة الجهود الكبيرة، للتنوع البيولوجي، الموجود في القناة.

 

أضرت بها. 

وأشار علاء النهري إلى أن الله خلق الكون بتوازن طبيعي، ولكن الإنسان والتغيرات المناخية أضرت بها. 

علاء النهري التغيرات المناخية وزيرة البيئة قناة السويس الأمم المتحدة

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