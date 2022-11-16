التعاون الدولي: مصر لديها القواعد الخاصة بحوكمة مبادلة الديون منذ عام 2015

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن منصة "موفي" تتيح الاستفادة القصوى من تلك التمويلات الميسرة خاصة أن الدول الصناعية الكبرى كانت تتهرب من التزاماتها بحجة أن الدول النامية ليس لديها مشروعات للإنفاق عليها

وقالت رانيا المشاط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون” أن مصر لديها القواعد الخاصة بحوكمة مبادلة الديون منذ عام 2015 وبالتالي لاتحتاج مصر للبدء في الإجراءات وتدشينها من جديد.

مرتبط بمحور الطاقة

وتابع وزيرة التعاون الدولي، أن الجديد عبر منصة "موفي" أنه تم إضافة شريحة جديدة من مبادلة الديون مع الجانب الألماني، وهو مرتبط بمحور الطاقة في المنصة.