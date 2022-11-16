شقيق زوج إسراء: اتهمت والدي بالتعدي عليها وإتلاف المنقولات.. فيديو

أكد محمد شقيق زوج إسراء، والتي اتهمته عائلتها بالاعتداء عليها وطردها هي وأطفالها في الشارع، أن والده عرض على زوجة شقيقه، أن يساعدها ماديا، وعمل على دفع نفقتها، حتى مع وجود شقيقه في السجن.

وقال محمد، خلال لقائه ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن زوجة شقيقي بدأت التهجم على والدي، ولجأت إلى صفحة الفيس بوك، للإساءة لي ولوالدي.

والدي استمر في دفع المصاريف

وأشار محمد إلى أن إسراء زوجة شقيقي اتهمت والدي بالتعدى عليها،وإتلاف المنقولات، وسب وقذف، وضرب مبرح بدون تقرير طبي وعلمت المحضر ده في شهر 6 2021 ولكن، والدي استمر في دفع المصاريف.