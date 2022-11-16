إيلون ماسك محذرا العاملين بتويتر: العمل لساعات طويلة بكثافة عالية أو مغادرة الشركة

قال رئيس شركة "تويتر" الجديد إلون ماسك، للعاملين بشركته إنه عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون البقاء والعمل "لساعات طويلة بكثافة عالية" أو الحصول على حزمة إنهاء الخدمة، وهو إنذار يأتي بعد أن قام بالفعل بتسريح ما يقرب من نصف العاملين في وقت سابق من هذا الشهر.

يشار إلى أنه على الموظفين ملء نموذج خاص بالالتزام بتعليمات ماسك بحلول غد /الخميس/ الساعة 5 مساءً، أو ترك العمل، بحسب صحيفة "وول ستريت".

وكتب ماسك في رسالة بريد إلكتروني: "للمضي قدمًا، لبناء تويتر من جديد والنجاح في عالم يتزايد فيه التنافس، سنحتاج إلى أن نكون متشددين للغاية: هذا يعني العمل لساعات طويلة بكثافة عالية. فقط الأداء الاستثنائي سيشكل درجة النجاح".

تأتي الرسالة الإلكترونية بعد أن أرسل ماسك إلى الموظفين الأسبوع الماضي مذكرة تحذر من التحديات الاقتصادية "الرهيبة" التي تواجه الشركة والتي قال فيها إن الإفلاس أمر محتمل.

في الأسبوع الماضي، وخلال أول اجتماع شامل للشركة منذ شراء ماسك للشركة، تحدث الملياردير عن إنهاء العمل عن بُعد لمعظم موظفي تويتر، قائلاً إنهم بحاجة إلى الحضور إلى المكتب إذا كان ذلك ممكنًا.