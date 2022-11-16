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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات بين أمريكا ودولة عربية لفتح المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية

أمريكا وسلطنة عمان
أمريكا وسلطنة عمان

التقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، ووزير الخارجية توني بلينكن، بوزير الخارجية العماني سيد بدر البوسعيدي لمناقشة فتح مجال بلاده الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية.

وفي يوليو، منحت المملكة العربية السعودية، الإذن لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي للرحلات المتجهة شرقا إلى الهند والصين، في خطوة مهمة على طريق تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل وأحد إنجازات رحلة الرئيس بايدن إلى المملكة.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بدون الحصول على إذن مماثل من سلطنة عمان، يتم حظر مسارات الطيران لشركات الطيران الإسرائيلية، وفق ما ذكر موقع "أكسيوس".

وفي عام 2018، زار رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو، السلطنة وحصل على التزام من السلطان قابوس بالسماح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي العماني، لكن بعد وفاة قابوس، تراجع السلطان الحالي هيثم بن طارق عن القرار.

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وبحسب المسؤولين، منذ يوليو الماضي، تحاول إدارة بايدن إقناع العمانيين بفتح المجال الجوي أمام شركات الطيران الإسرائيلية، لكن كان لدى العمانيين عدة قضايا ثنائية وطلبات من الولايات المتحدة أرادوا الحصول عليها في المقابل.

وخلال زيارة وزير الخارجية العماني لواشنطن الأسبوع الماضي، جرى حوار استراتيجي لأول مرة ونوقشت عدة قضايا أخرى، من بينها اليمن والأمن الإقليمي.

ويأمل المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون، أن يمهد التقدم الذي تم إحرازه خلال المحادثات في واشنطن الأسبوع الماضي، الطريق أمام سلطنة عمان لفتح مجالها الجوي أمام شركات الطيران الإسرائيلية.

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