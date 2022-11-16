ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇلى ﺗﺠﺎﻫﻞ.. محمد صبحى يوجه رسالة لـ جمهوره | شااهد

وجه الفنان محمد صبحى رسالة لـ جمهورها ، ونشر صورة له عبر صفحتة الرسمية بموقع فيسبوك .

وكتب محمد صبحى “ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﺎﻫﻞ .. ﺗﺠﺎﻫﻞ أﺣﺪﺍﺙ .. ﺗﺠﺎﻫﻞ أﺷﺨﺎﺹ .. ﺗﺠﺎﻫﻞ أﻓﻌﺎﻝ .. ﺗﺠﺎﻫﻞ أﻗﻮﺍﻝ .. كن ذكي وﻋﻮِّﺩ ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻫﻞ .. ﻓﻠﻴﺲ ﻛﻞ أﻣﺮ يستحق الوقوف عنده ”.

ويذكر ان كشف الفنان محمد صبحي كواليس مسرحيته الجديدة عيلة اتعملها بلوك، مازحا مع الإعلامي سيد على "انا شاكك انك بتكون بتحضر البروفات بتاعة المسرحية".

وأضاف "محمد صبحي" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن مسرحية "عيلة إتعملها بلوووك" تعرض ماضى مصر، وان مصر كيف تحملت الكثير فى أزمنة مختلفة وماذا حدث للمصريين.

وتابع الفنان محمد صبحي أن الهدف من المسرحية هو توعية الأجيال الحالية بأهمية أجدادنا والتاريخ الذين قاموا به، موضحا "انا بوري الاجيال الحالية أنها متعملش بلوك لاجدادها وأبهاتها".