شاهد.. قوات الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق منزل سكني إثر ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم في إخماد نيران حريق نشوب حريق هائل بأحد المنازل نتيجة ماس كهربائي وتمت السيطرة على الحريق بقرية كفر فيالة بمركز المحلة الكبرى.



كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق فى شقة سكنية بمنزل بقرية كفر فياله دائرة مركز المحلة.

كما انتقلت الأجهزة الامنية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.



وتمكن رجال الحماية المدنية بالغربية وقوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وتمكنت من السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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