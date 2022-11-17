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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خبير مناعة يكشف مفاجأة: تغير المناخ يزيد من مخاطر الالتهاب الرئوي|تفاصيل

خبير مناعة يكشف مفاجأة
خبير مناعة يكشف مفاجأة تغير المناخ يزيد من مخاطر الالتهاب ال

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الألتهاب الرئوي عدوى خطيرة تحدث فى الحويصلات الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما، بدلاً من الهواء تمتلئ الحويصلات الهوائية بالسوائل أو بالصديد.
أضاف مجدي بدران في تصريحات ل صدى البلد، أن تتورم المجارى الهوائية الصغيرة في الرئتين وتنتج المزيد من المخاط، يسد المخاط المسالك الهوائية ويقلل من كمية الأكسجين القادرة على الوصول إلى الجسم.
تابع:يتم إدخال نحو 7 ملايين طفل دون سن الخامسة في المستشفيات سنوياً في البلدان المنخفضة والبلدان المتوسطة الدخل بسبب إصابتهم بالالتهاب الرئوي، مما يتطلب علاجاً عاجلاً بالأكسجين للبقاء على قيد الحياة.

سبب رئيسى لوفيات الأطفال
الالتهاب الرئوى  العدوى القاتلة الأولى فى الأطفال في جميع أنحاء العالم، يستأثر الالتهاب الرئوي بنسبة 15% من مجموع وفيات الأطفال دون سن الخامسة.
كل عام ، تحصد أرواح أكثر من 700000 طفل دون سن الخامسة ، بما في ذلك أكثر من 153000 من الأطفال حديثي الولادة ، المعرضين بشكل خاص للإصابة. 
كل يوم يموت طفل واحد على الأقل كل 45 ثانية بسبب الالتهاب الرئوي، يمكن الوقاية من جميع هذه الوفيات تقريبًا.


أسباب الألتهاب الرئوي


هناك أكثر من 30 سببًا مختلفًا للالتهاب الرئوي، يحدث الالتهاب الرئوي نتيجة العدوى بعدد من العوامل المعدية، مثل 
الفيروسات 
أو البكتيريا
أو الفطريات.

الالتهاب الرئوي الفيروسي
قد تسبب الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي الالتهاب الرئوي أيضًا، معظم حالات الالتهاب الرئوي الفيروسي ليست خطيرة وتستمر لفترة أقصر من الالتهاب الرئوي البكتيرى، قد يكون الالتهاب الرئوي الفيروسي الناجم عن فيروس الأنفلونزا شديدًا ومميتًا في بعض الأحيان.

الالتهاب الرئوي البكتيرى 
قد يحدث الالتهاب الرئوي البكتيرى  بعد الإصابة بنزلة برد فيروسية أو إنفلونزا، غالبًا ما يصيب الالتهاب الرئوي البكتيرة جزءًا واحدًا أو فصًا واحدًا من الرئة.
الأشخاص الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بالالتهاب الرئوي البكتيرى هم 
١-الذين يتعافون من العمليات الجراحية 
٢- الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو العدوى الفيروسية 
٣-الذين يعانون من قلة المناعة
الالتهاب الرئوي الفطري
يعد الالتهاب الرئوي الفطري أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة أو ضعف في جهاز المناعة ، وفي الأشخاص الذين يتعرضون لجرعات كبيرة من بعض الفطريات من التربة الملوثة أو فضلات الطيور.
عوامل الخطر
١-الأطفال دون السنتين من العمر.
٢-المسنون.
٣-الإصابة بالربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن .
٤-التدخين
٥- قلة المناعة.
٦- المحجوزون فى وحدات العناية المركَّزة في المستشفيات.
٧- تغير المناخ وتلوث الهواء.
الهواء الملوث
زاد تغير المناخ من العدوى بالفيروسات التنفسية، والالتهابات التنفسية البكتيرية، و الالتهابات الفطرية.
تلوث الهواء 
يمكن أن يكون عاملاً مؤثراً في زيادة احتمال الإصابة بالالتهاب الرئوي، تلوث الهواء يسبب ثلث وفيات الالتهاب الرئوي.
٨-الإصابة بمرض الحصبة.
٩-العيش في بيوت مكتظة.


أعراض الألتهاب الرئوي


ضيق التنفس
سعال جاف  
الإرهاق
فقدان الشهية
فقدان الوزن 
علامات وأعراض الالتهاب الرئوي فى الأطفال
تختلف تبعًا لعمر الطفل وسبب الالتهاب الرئوي.
غالبًا ما يعاني الأطفال من واحد أو أكثر مما يلي:
ارتفاع درجة الحرارة
تنفس سريع
صعوبة في التنفس
قد يهز الأطفال الصغار رؤوسهم عند التنفس
سعال 
التهيج أو التعب أكثر من المعتاد
ألم في الصدر وخاصة عند السعال آلام في البطن.
مضاعفات الالتهاب الرئوى:
١-انخفاض مستويات الأكسجين في مجرى الدم مما يهدد الحياة.
٢-انخفاض خطير فى ضغط الدم.
٣-حدوث خراج الرئة. 
٤- تسمم الدم .
٥-متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.تسبب ضيق التنفس وتنفس سريع وضحل، والحاجة إلى التهوية الميكانيكية.
٦-الارتشاح البلوري
تراكم السوائل حول الرئتين في الفراغ بين طبقات النسيج الذي يفصل بين الرئتين وتجويف الصدر . وقد تحدث العدوى به.
٧- تليف الرئة.
٨- الوفاة.
الوقاية من الالتهاب الرئوي 
١- تطعيم الأنفلونزا كل عام لمنع الأنفلونزا الموسمية ، فالالتهاب الرئوي من مضاعفات الأنفلونزا الشائعة. 
٢-يوصى بتطعيم المكورات الرئوية لجميع الأطفال والبالغين المعرضين لخطر متزايد من مرض المكورات الرئوية بسبب الظروف الصحية الأخرى. 
٣-هناك العديد من التطعيمات الأخرى التي يمكن أن تمنع العدوى عن طريق البكتيريا والفيروسات التي قد تؤدي إلى الالتهاب الرئوي ، بما في ذلك السعال الديكي، والحصبة، والكورونا. 
٤- نوصى بغسل الأيدي بالماء والصابون ، خاصة قبل أو بعد لمس الأنف ، والذهاب إلى الحمام ، و لمس حفاضات الأطفال، وقبل تناول الأطعمة أو تحضيرها.
غسل اليدين جيداً بالصابون يقلص احتمال الإصابة بالالتهاب الرئوي إلى النصف
٥-تجنب التدخين السلبى
٦- العناية بالصحة العامة، نظرًا لأن الالتهاب الرئوي يتبع غالبًا التهابات الجهاز التنفسي الأخرى.
٧- اتباع نظام غذائي صحي ، 
٨-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
٩-خفض تلوث الهواء المنزلي يقلل من معدلات الالتهاب الرئوي الحاد.
١٠-هناك ارتباط وثيق بين الفطام المبكر ونقص الرضاعة الطبيعية بزيادة في عدد حالات الالتهاب الرئوي الحاد.

 

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