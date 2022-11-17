عصابة الجاز.. القصة الكاملة لسقوط لصوص خطوط البترول بالجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس9 متهمين أعضاء عصابة “الجاز” لسرقة المواد البترولية من خط انابيب بترول بمدينة الصف 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية لجريمتهم حيث قالوا أمام جهات التحقيق: "ركبنا محبس عادي على خط البترول اللى ماشي في الصحرا وكنا بناخد البترول منه ونبيعه علطول في السوق السوداء"

واستكملوا: "احنا كونا عصابة من 4 أشخاص لسرقة المواد البترولية من خطوط البترول اللى في الصحرا بمركز الصف بالجيزة، في حتة بعيد عن أعين الناس والشرطة، وجهزنا الخطة اللازمة لتنفيذ ذلك".

وأضاف المتهمون:" جهزنا محبس كبير لربطه على خط المواد البترولية استعدادا لسرقة البترول منه، وتم بالفعل عمل فتحة بواسطة المحبس في خط البترول، وكمان جبنا سيارتين فنطاس لنقل البترول المسروق فيها لبيعه لـ 5 أشخاص آخرين يقومون بتصريفه في السوق السوداء".

وأكد المتهمون: "بعد ما يتم تصريف المواد البترولية في السوق السوداء بنوزع الفلوس علينا كلنا بالتساوي، وكنا علطول بنروح نسرق البترول ونملى الفناطيس ونهربها لحد ما تم اكتشاف ذلك وتم القبض علينا وبحوزتنا المواد البترولية اللى سرقناه".

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بوجود سيارة نقل فنطاس "بدون لوحات معدنية" بأرض صحراء بدائرة المركز ، كما تم العثور على (سيارتين فنطاس "بدون لوحات معدنية" إحداهما تحوى مواد بترولية) متوقفتان بجوار محبس محلى التركيب "غير شرعى" على خط أنابيب بترول "تابع لإحدى شركات أنابيب البترول".

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة عن طريق تركيب محبس على خطوط البترول بقصد بيعها فـى السوق السوداء وأن السيارات المضبوطة ملكهم ، كما قرروا ببيعهم المواد البترولية المستولى عليها لـ (عدد 5 أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (3 سيارات نقل فنطاس) وبمواجهتهم إعترفوا بشرائهم المواد البترولية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.