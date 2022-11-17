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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

قصة أول تواصل مع الفضائيين.. لن تصدق ما سمعه العلماء

رسالة راديو من الفضاء
رسالة راديو من الفضاء

تحل اليوم، الذكرى الثامنة والأربعون للقيام بأقوى بث لاسلكي إلى الفضاء بواسطة تلسكوب "اريسيبو “ الراديوي” في "بورت ريكو " في العام 1974 بهدف التواصل مع كائنات فضائية ذكية إن كانت موجودة , فالكرة الأرضية من المحتمل أن لا تكون الكوكب الوحيد الذي توجد عليه حضارة ذكية.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، تصاعدت في ذلك الوقت أصوات بعدم محاولة القيام بذلك لعدم كشف موقع كوكبنا لحضارات فضائية مجهولة ، إلا ان الخبراء يرون أن فرص التقاط أية كائنات فضائية لتلك الرسالة ضئيلة جدأ. 

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أول رسالة راديوية من الفضاء

إن البث نفسه كان "بسيطًا "ولم يتعدى طول الرسالة (3) دقائق شملت معلومات أساسية عن الجنس البشري ، كما تضمنت شرحًا للعناصر الأساسية الموجودة على الأرض وتركيب الحمض النووي الذي تتكون منه خلايا الإنسان بالإضافة لرسومات توضيحية للنظام الشمسي والجسم البشري وتلسكوب أريسيبو الراديوي. 

لاتزال الرسالة اللاسلكية تسبح في الفضاء فلم يمضي على إطلاقها سوى 48 سنة وذلك في إطار رحلة مدتها 13,000 سنة كي تصل الى عنقود النجوم " ميسييه 13 " والذي يتكون من 300 ألف نجم. 

تم تحويل الرسالة في ذلك الوقت إلى ذبذبات صوتية مسموعة أذيعت عبر سماعات وضعت خصيصًا للجمهور الذي حضر الاحتفال بإطلاق الرسالة وما أن سمع الحاضرون الترجمة الصوتية المصاحبة لإطلاق الرسالة خرج أغلبهم بشكل تلقائي من القاعة التي تجمعوا فيها لتأمل التلسكوب. 

لو وجد تلسكوب يشبه تلسكوب أريسيبو الراديوي في أي مكان في مجرة درب التبانة التي نعيش فيها فإنه بإمكانه التقاط الإشارة. 

إشارة من الفضاء

تلك الإشارة أطلقت على ذبذبة مقدارها 2380 ميجاهرتز واحتوت على المعلومات في صورة شفرة من الآحاد والأصفار تم التمييز بينها في بث الرسالة عن طريق تغيير الذبذبة بين الأحاد والأصفار بمقدار 10 هيرتز وهو أسلوب مشابه إلى حد كبير لذلك الذي كان يستخدمه مودم الكمبيوتر لإرسال الإشارات عبر خط الهاتف. 

لقد صممت الرسالة بحيث إذا ترجمت الآحاد إلى نقاط والأصفار إلى مسافات فارغة فإن الرسالة تمثل لوحة رمزية.

الفضائيين النجوم درب التبانة الفلك الشمس كائنات فضائية العلماء تلسكوب

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