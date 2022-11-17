محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» للوقوف على نسب التنفيذ ومعايير الجودة|صور

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروعات مجمع خدمات المواطنين ومركز تنمية الأسرة ومركز الشباب بقرية أولاد إلياس ووحدة طب الأسرة ببني فيز بمركز صدفا للوقوف على نسب التنفيذ وتطبيق معايير الجودة في التنفيذ وذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجًا لإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وفقًا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ... رافقه خلال الجولة الميدانية النائب الحسيني جلال عضو مجلس النواب وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.



وتفقد المحافظ ومرافقوه أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية أولاد إلياس ضمن مشروعات مجمعات الخدمات التي ينفذها جهاز تعمير جنوب الوادي بقري مركز صدفا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة كبار السن وتوفيرًا للوقت والجهد واستمع إلى شرح من مسئولي جهاز التعمير لمراحل التنفيذ بالمشروع الذي يتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوي" ويحتوى كل مجمع على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي ويجري تنفيذه بتكلفة 10 مليون جنيه واطمأن على معدلات ومراحل التنفيذ.



كما استكمل المحافظة جولته بتفقد أعمال إنشاء مركز شباب أولاد إلياس وتفقد أعمال إحلال وتجديد المبنى وإنشاء الملاعب ضمن مشروعات إحلال وتجديد وتطوير مراكز الشباب على مستوى المحافظة.



كما تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال انشاء مركز تنمية الأسرة بقرية أولاد إلياس والذي يجري والذي يجري انشاؤه ويتكون من طابقين (أرضي وأول علوي) يتكون الطابق الأرضي من صالة ألعاب رياضية علاجية ومركز علاج طبيعي ومركز تخاطب وحضانة بينما يضم الدور الأول عيادة تنظيم أسرة وورشة تدريب وفصل محو أمية مشيدًا بنسب الانجاز التي وصلت إليه مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري في قطاع التضامن الاجتماعي والتي تصل إلى 36 مشروع "مراكز تنمية الأسرة" على مستوى المحافظة بتكلفة اجمالية بلغت 166 مليون جنيه.

واستكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة ببني فيز والتي يجري انشاؤها على مساحة 1250 متر وتابع أعمال إنشاء القواعد للمبنى مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للخريطة الزمنية ووفقًا لمعايير الجودة في التنفيذ.



وأوضح المحافظ أن هناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية ومجلس الوزارء ووزارة التنمية المحلية لكافة التطورات الخاصة بمبادرة حياة كريمة في مختلف القطاعات لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيدًا بتكاتف جهود كافة المؤسسات في تحالف واسع لتنطلق الأعمال على قدم وساق بجميع المشروعات وتحقيق إنجازات لم تشهدها القرى من قبل مشيراً الى أنه يتم ويجرى تنفيذ 149 مشروع صرف صحي بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه و149 مشروع مياه الشرب بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه وهو ما نعمل على الانتهاء منه في المواعيد المحددة مسبقاً، لافتاً إلى تنفيذ مشروعات بعدد 7 مراكز بإجمالي 1930 مشروعا تمثلت في المجمعات الخدمية والتي تعدت 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروعا بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروعا بتكلفة 366 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 بتكلفة 198 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 149 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 28 مشروعا بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروعا والاتصالات 149 مشروعا وسكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروعا متنوعا ما بين اسواق ومواقف ونقاط اطفاء 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 43 مليارا 598 مليون جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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