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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد| فيديوهات مؤثرة تظهر فضل الرحمة بالحيوانات

الكلاب والقطط تحتضنه
الكلاب والقطط تحتضنه بشدة..فيديوهات مؤثرة تظهر فضل الرحمة

تعد الرحمة والرفق بالحيوانات كالكلاب والقطط من الأمور التي تحث عليها الفطرة الإنسانية والأديان السماوية، وفي هذا السياق توثق العديد من المواقف وفاء الحيوانات للبشر أكثر من بني جنسهم. 

وأظهرت مقاطع فيديو مؤثرة ومنتشرة عبر تطبيق تيك توك، قيام كلاب وقطط بالإلتفاف حول رجل وتقبيله بحب كبير على جبينه ووجهه وقدميه، معبربيين عن مدى حبهم حيث يعاملهم بإنسانية وحب داخل ملجأ لرعايتهم دون الكشف عن تفاصيل خاصة به.

الكلاب والقطط تحتضنه بشدة..فيديوهات مؤثرة تظهر فضل الرحمة بالحيوانات

 

الكلاب والقطط تحتضنه بشدة..فيديوهات مؤثرة تظهر فضل الرحمة بالحيوانات

 

الكلاب والقطط تحتضنه بشدة..فيديوهات مؤثرة تظهر فضل الرحمة بالحيوانات
الكلاب والقطط تحتضنه بشدة..فيديوهات مؤثرة تظهر فضل الرحمة بالحيوانات

 

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@ferryfarouk ♬ Mohamed Fouad World khadny Elhaneen - Mohamed Fouad World
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وفاء كلب

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو تداوله بعض الرواد، جرو يجلس بالقرب من مالكه بعد إصابته بوعكة صحية ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

ويظهر في الفيديو الكلب وهو يجلس بالقرب من صديقه نائما على يديه وكأنه يخبره أنه بجانبه ولم يخذله مهما حدث ولن يرحل كالباقين في مشهد عاطفي للغاية.

وأوضح صديق الرجل المصاب بوعكة صحية، أن صديقه متعلق بالكلب للغاية، فقد اعتنى بالكلب منذ إن كان حديث الولادة حتى الآن، لذلك تجمعهما علاقة وثيقة. 

أشجع كلب

وفي شهر أكتوبر الماضي، كرمت  مؤسسة خيرية شهيرة في بريطانيا لرعاية الحيوانات الأليفة، كلب  بالغ من العمر 12 عاما،  ذلك بعد إنقاذه قطط من حريق و أيضا ملاحقة لصوص لإستراد مسروقات قاموا بالاستيلاء عليها من شقة صاحبة الكلب  


حصل الكلب يدعى "ستورم" بالغ من العمر 12 عاما، حصل على الجائزة الاولى من مؤسسة خيرية لرعاية الحيوانات الأليفة، و قد فاز بالمركز الأول من بين 650 متسابقا من الكلاب والقطط وغيرها من الحيوانات الأليفة . 

وحصد  الكلب ميدالية مرموقة في جوائز المؤسسة التي توزع كل عام، و ذلك بسبب أعماله التي قام بها، حيث قام بإنقاذ صاحبته من السرقة وطارد اللصوص حتى وصل إليهم و استرد المسروقات و عاد بها إلى المنزل . 


وروت صاحبة الكلب أنه قام بعمل بطولي آخر، فقد قام بإنقاذ حياة قطتين في المنزل المقابل لهم، فقد اتصلت صديقة مالكة الكلب تستنجد بها و بكلبها الشجاع الذي على الفور توجه إلى المنزل الذي كان يحترق وبداخله قطتين صغيرتين ونجح في إخراجهما من لهيب النيران . 

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