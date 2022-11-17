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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

القصة الكاملة لوفاة الطفلة نور ضحية الإهمال الطبي بالغربية.. وأسرتها تطالب بالقصاص

وفاة الطفلة نور ضحية
وفاة الطفلة نور ضحية الإهمال الطبي بالغربية

لفظت الطفلة نور أحمد فرحات ابنة قرية شنراق التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية أنفاسها الأخيرة عقب دخولها في غيبوبة لمدة 10 أيام بعد إجرائها عملية جراحية داخل أحد المراكز الخاصة.

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كانت تقدّمت أسرة الطفلة نور أحمد فرحات 6 سنوات التلميذة بالصف الاول بالمعهد الأزهري بشنراق ببلاغ رسمي تتهم فيه طبيبين بالإهمال والتسبب فى دخول ابنتهم في غيبوبة تامة وفقدان للوعي تمامًا أثر إجرائها جراحة لاستئصال اللوزتين داخل احد المراكز الطبية الخاصة بمدينة السنطة. 
حيث أكدت مها مصطفى والدة الطفلة أن نجلتها  دخلت لاجراء جراحة لاستئصال اللوزتين بأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة السنطة  وبعد خروجها من العمليات لم تسترد وعيها وأبلغها الطبيب المعالج انها ستسترد وعيها بعد فترة وبعد عودتهم الي المنزل فوجئت بارتفاع حرارتها  وإصابتها بتشنجات عصبية وعدم استردادها للوعي وتواصلت مع أحد الأطباء بالقرية الذي حاول إفاقتها دون جدوى  وكذلك مع الطبيب الجراح   وطبيب التخدير اللذين قاما بإجراء العملية لها ولم تسترد وعيها وساءت حالتها  وتوجهنا الي مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا حيث أكد لنا الأطباء انها في حالة خطيرة ومصابة بغيبوبة عميقة  وتسمم في الدم وحالتها صعبة واحتياجها الي دخول عناية مركزة وهو الأمر الذى لم يكن متوافرًا بالمستشفى.

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مضيفين قمنا بنقلها الي احد المراكز الطبية الخاصة بمدينة طنطا لمحاولة إنقاذها حيث أخبرنا الأطباء بصعوبة حالتها واصابتها بميكروب أدى لتوقف الكلى واشتباه حدوث نزيف بالمخ لها وانخفاض مستوى الوعي أدنى درجة 
وحاولنا كثيرا لنقلها الي احد المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة  ولكننا فشلنا 
وتواصلنا مع الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية لانقاذها وإدخالها أي عناية مركزة ومازلنا ننتظر 
وللأسف  طلب مننا الأطباء في إجراء بذل للمخ اولا قبل دخولها اي مستشفى تابعة لمديرية الصحة  وهو الامر الذي سيشكل خطورة كبيرة على حياتها لسوء حالتها وخطورة البذل لها . 

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة  يفيد بقيام احمد فرحات مدرس ومقيم بقرية شنراق التابعة لدائرة المركز بالتقدم ببلاغ يتهم فيه طبيبين أحدها تخصص أنف وأذن وحنجرة والآخر طبيب تخدير بالتسبب في دخول طفلته نور المبالغة من العمر ٦ سنوات في غيبوبة تامة وفقدان للوعي أثر اجرائها عملية لاستئصال اللوزتين بأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة السنطة .

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر رقم ٩٤٣٧ إداري السنطة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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