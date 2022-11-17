ضبط 73 طن سلع غذائية بمنشأت مخالفة في الجيزة.. شاهد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال للوقوف على مدى توافر كافة السلع الاستراتيجية مع إتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال اي اعمال احتكار او مغالاة في الأسعار .

وأشار اللواء أحمد راشد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كثفت حملاتها علي مدار الأسبوع بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين وتمكنت من ضبط ٧٣ طن سلع غذائية عبارة عن دقيق وأرز وسكر ومكرونة وعدس وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية لضمان توافر كافه السلع للمواطنين والتصدي لجشع بعض التجار .

وأوضح محافظ الجيزة أن المضبوطات ضمت ٦٢ طن سلع غذائية داخل مخازن تدار بدون ترخيص بنطاق احياء بولاق الدكرور والعمرانية بهدف احتكارها وحجب بيعها وذلك بعدد من القطاعات بالمحافظة وشملت " ٢٦ طن أرز ، ١٤طن سكر ، ٧ طن دقيق ، ١٥ طن عدس " .



واضاف محافظ الجيزة أن الحملات تمكنت من ضبط ٧ طن سلع غذائية ضمت ( أرز - سكر - و٢٠٠ كرتونة زيت ) بدون فواتير او ما يثبت مصدر الحصول عليها، بالإضافة إلي ضبط مخبز بلدى قام بتجميع عدد ٢٥٠ بطاقه تموينيه بغرض التربح والاستيلاء على المال العام وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخبز .



وأضاف محافظ الجيزة أنه تم ضبط ٤ طن دقيق بلدي مدعم بأحد المخازن المخالفة بمركز ومدينة الصف وتم التحفظ علي المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف .



كما تمكنت الحملات في مركز ومدينة منشأة القناطر بضبط كميات من السجائر المهربة وأجنبية الصنع داخل محل ادخنة بقرية وردان بإجمالي مضبوطات ٢٤٠٠علبة سجائر مختلفة الأصناف والماركات وتم مصادرتها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

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