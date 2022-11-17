برلماني: حصر شهداء الحروب وضم أسرهم لصندوق الرعاية انتصار لتضحيات الجيش المصري

قال النائب حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس السيسى، بحصر شهداء الحروب السابقة وضم أسرهم لصندوق الرعاية، قرار تاريخي، ينتصر لتضحيات رجالات وأبطال الجيش المصري.

وأضاف خضير في تصريح صحفي له، اليوم، أن قرار الرئيس يثلج صدور أهالي الشهداء وذويهم حتى من استشهدوا قبل عشرات السنين، ويؤكد أن الوطن لم ينساهم ولم ينسى تضحياتهم.

واعتبر وكيل صحة الشيوخ، قرار الرئيس السيسي وتوجيهاته، بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بدايةً من عام 1948، لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات صندوق الشهداء، هو تقدير من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخاً لقيم الوفاء لأسرهم.

واختتم الدكتور حسين خضير، بالتأكيد على أن قرار الرئيس ينتصر لقوة الجيش المصري وبسالة القوات المسلحة، وتضحيات أبنائها في كل العصور، وغير مسبوق بهذا الشكل ابدا، مشددا على أن الجيش المصري قدم بطولات وتضحيات في كل العصور، وانتصر للكرامة والسيادة المصرية وحرر سيناء، كما يخوض حربا ضارية ضد الإرهاب منذ سنوات في سيناء، فالقرار تاريخي وهام ويثير إعجاب ملايين المصريين.