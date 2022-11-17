احترس عواقبه شديدة.. فعل يهتز له عرش الرحمن

عقوق الوالدين من اعظم الكبائر التى تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا؟ قالوا: بلى -يا رسول الله-، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين بل إن القرآن الكريم قرن الشرك بالله بعقوق الوالدين.

عقوق الوالدين عواقبه شديدة ووخيمة

الله عز وجل نهى عن عقوق الوالدين، وجعل عواقبه شديدةً ووخيمةً؛ ففيه عقوبة في الدُّنيا قبل الآخرة؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «بابانِ مُعجَّلانِ عُقوبتُهما في الدنيا: البَغْيُ، والعقُوقُ» رواه الحاكم.

عقوبة من يده على امه

وأجاب الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال لقائه ببرنامجه “ اني قريب”، المذاع عبر قناة النهار، مضمون السؤال :" اخي يمد يده على أمي ولا يصلي ولا يصوم رمضان ويتلفظ بألفاظ بذئية معنا فماذا نفعل معه؟".

ليرد “ أبو بكر”، قائلاً:" العقوق مصيبة وكارثة، وكل الذنوب مؤجلة يوم القيامة إلا العقوق فهو مؤجل ومعجل.

عقوبة عقوق الوالدين

وأشار الى انه إذا كان الشخص كذلك وفشلت معه كل المحاولات بالكلمة الطيبة واللين والقول الجميل وانتشر شره وذاع شره فمثل هذا لا ينفع معه لا عيب ولا حرام فإن الله لا يذع بالسلطان ما لا يذع بالقرآن والذي بيننا وبينه قسم الشرطة، فليس من الحرام ولا من العقوق أن نبلغ قسم الشرطة عليه أو على من كان مثله، لعل الله يرزقه بمن يعيده لرشده وعقله، لأن السلطان ولي من لا ولي له.

وتابع قائلاً:" وبدلاً من أن تدعو عليه إدعوا له حتى يهديه الله ويرده مردا جميلاً، ويغلق فى وجهه باب الذنب ويفتح فى وجهه باب التوبة".