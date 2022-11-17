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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال نوفمبر.. تضامن الفيوم تسلم 45 جهازا تعويضيا وأطرفا صناعية

جمعية الاورمان تسلم
جمعية الاورمان تسلم اجهزة تعويضية

سلمت مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان خلال منتصف شهر نوفمبر 45 جهازا تعويضيا وطرف صناعى للمرضى غير القادرين ولذوى الهمم على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم.

جاء ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الانصارى، محافظ الفيوم، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وشددت حمدية محمد شعبان، وكيلة مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم، على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم بأى خدمة طبية، او الحالات التى تسليمها اى مساعدة او مشروع تنموي، أو المساعدات العينية، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول في هذا الصدد.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

وأشار شعبان، إلى أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاما مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسئولية دون أن يكون عبئًا على الآخرين.

ولفت شعبان، إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتى فى إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلى والمجتمعى فى مصر وفى المناطق الأكثر احتياجاً وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة فى الارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى الجمهورية .

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان قدمت فى جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 12532 جهاز تعويضي و5700 سماعة طبية بتكلفة تتراوح 34 مليون جنيه.

 

أورمان الفيوم توصل 4701 وصلة مياه نقية لأهالي المحافظة

 

 

التضامن الاجتماعي تنظم قافلة علاجية بقرى أسوان بالتعاون مع جمعية الأورمان

 

 

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