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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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حل لغز اختفاء الأرز وانخفاض أسعاره قريبا

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية حية عن موافقة مجلس الوزراء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اعتبار الأرز، من السلع الاستراتيجية، تطبيقا لحكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي ينص على حظر حبس تداول الأرز سواء من خلال إخفاءه أو عدم طرحه للبيع، أو الامتناع عن البيع أو بأي صورة أخرى.

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وألزم مشروع القرار، حائزي الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية، بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

وحدد مشروع القرار العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، على يخالف يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، وفى حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

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