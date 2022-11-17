عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جولة لمعرض العزلة.. إبداع جبر علوان من العراق إلى القاهرة |شاهد

معرض العزلة
معرض العزلة

"العزلة" بهذا العنوان اختار الفنان التشكيلي العراقي جبر علوان، موضوعًا للمعرض المقام حاليًا في "جاليري مصر الزمالك" والذي يستمر حتى ديسمبر المقبل.

ويضم معرض العزلة عددًا من اللوحات التي تحمل في مضمونها فناً عميقًا، ويتجه الي التعبير عن العزلة بالألوان المتنوعة الأحمر والأزرق بالدرجات المختلفة، ورغبة في إيضاح القدرة على الاستمتاع بالحياة رغم إي معوقات.
 من جانبه، قال الفنان جبر علوان: "البعد التحليلي النفسي للون هو ما أركز عليه حاليا، ولم يعد اللون يمتلك عندي تلك الخاصية الجمالية التي تقف عند حدود حالة تعبيرية يستوفيها مشهد اللوحة ويؤطرها".

وقال الفنان محمد طلعت مدير الجاليري، في بيان، إن علوان موهبة سحرية قادرة على أن تبدع من هذه المواد المتقشفة لوحات هي كالرؤى تغير كيمياء الجسد، وتغير حالاته المزاجية.

جبر علوان فنان تشكيلي ولد في بابل، بالعراق عام 1948، تخرج من معهد الفنون الجميلة في بغداد عام 1970، وفي عام 1972 سافر إلى روما، حيث بدأ يرسم في ساحة نافونا الشهيرة، وهو ما زال يعيش هناك حتى اللحظة، وفي عام 1975 حصل علوان على شهادة الدبلوم في النحت من أكاديمية روما للفنون الجميلة وبعد انقضاء عشر سنوات منحته بلدية روما جائزة أفضل فنان، ليصبح أول أجنبي يحوز على هذه الجائزة، وله العديد من الأعمال المعروضة بصفة دائمة في متاحف الفن الحديث في بغداد ودمشق وقطر والكويت، وفي دار الأوبرا المصرية، وفي متحف كالوست في لشبونة، وله العديد من الأعمال موزعة على مجموعات خاصة في العديد من المدن في أوروبا وروسيا واليابان وتشيلي، ويستمر العرض حتى أول ديسمبر المقبل بجاليري مصر.

3e3e8248-20a6-431d-8405-026e9f3d76b4
3e3e8248-20a6-431d-8405-026e9f3d76b4
005b7cee-295e-4a29-b7ec-7bd304a76949
005b7cee-295e-4a29-b7ec-7bd304a76949
5b319648-d11e-414a-8119-956ebd046935
5b319648-d11e-414a-8119-956ebd046935
50bf0627-73c9-45ed-8bc4-624eacb2b09b
50bf0627-73c9-45ed-8bc4-624eacb2b09b
70f7c201-90bf-4284-800a-85a97ec3eb83
70f7c201-90bf-4284-800a-85a97ec3eb83
093e4e8d-cdc0-40cd-8e42-7235526286df
093e4e8d-cdc0-40cd-8e42-7235526286df
162e5d57-59e1-4086-a183-61bd164eda8d
162e5d57-59e1-4086-a183-61bd164eda8d
4786c729-5bd1-430a-b48e-128919eca6d7
4786c729-5bd1-430a-b48e-128919eca6d7
975957ef-8d33-4987-a81c-3c4662289a8c
975957ef-8d33-4987-a81c-3c4662289a8c
be5b0e8f-f43d-468b-87fd-cb7f39771960
be5b0e8f-f43d-468b-87fd-cb7f39771960
c6d7d9c1-c085-41c5-a6e7-b1162f3e115b
c6d7d9c1-c085-41c5-a6e7-b1162f3e115b
e503a040-f3ac-4480-b804-8ea6f995eedd
e503a040-f3ac-4480-b804-8ea6f995eedd

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المدارس .. قرارات نهائية بشأنها

تحرك جديد من البرلمان بسبب استمرار الدراسة مع انتشار الفيروس المخلوي

كيلو الأرز بـ 10 جنيهات ونصف فقط.. من أين تحصل عليه؟

قبل الإعلان الرسمي .. تسريبات : محمد صلاح أفضل لاعب في العالم 2022

مفاجأة بشأن موقف كهربا في الأهلي وموعد تسديد الغرامة

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

منتخب مصر للشباب يهزم بنين بهدف فى المباراة الودية الأولى

على الإطلاق | راموس يتغنى بـ محمد صلاح في حفل جلوب سوكر

أفارقة المونديال (4) .. مختار ذويب : قائمة تونس مليئة بالمجاملات .. وأرشح هذا المنتخب للفوز بكأس العالم

محمد صلاح يصل إلى مقر حفل جوائز جلوب سوكر.. صورة

إيران تشتعل| الفوضى تضرب الشوارع وإحراق المحال التجارية والمباني العامة.. فيديو

نسوا الخلاف.. محمد صلاح يُعانق سيرجيو راموس في حفل جلوب سوكر.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف تحمي أطفالك من عدوى الفيروس المخلوي التنفسي؟

طريقة عمل البصارة بخطوات بسيطة

انتفاخ البطن وتراكم الغازات.. متى يجب عليك زيارة الطبيب فورا؟

لماذا يتحول وجهي إلى اللون الأسود؟ طبيب يجيب

فيديو

حل لغز اختفاء الأرز وانخفاض أسعاره قريبا

تخص امتحانات نوفمبر .. قرارات عاجلة من وزير التعليم

سره الباتع .. شمس الكويتية تطير إلى مصر لهذا السبب

مساحتها 1400 فدان.. أول مدينة مصرية ذكية على جزيرة صناعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ