جولة لمعرض العزلة.. إبداع جبر علوان من العراق إلى القاهرة |شاهد

"العزلة" بهذا العنوان اختار الفنان التشكيلي العراقي جبر علوان، موضوعًا للمعرض المقام حاليًا في "جاليري مصر الزمالك" والذي يستمر حتى ديسمبر المقبل.

ويضم معرض العزلة عددًا من اللوحات التي تحمل في مضمونها فناً عميقًا، ويتجه الي التعبير عن العزلة بالألوان المتنوعة الأحمر والأزرق بالدرجات المختلفة، ورغبة في إيضاح القدرة على الاستمتاع بالحياة رغم إي معوقات.

من جانبه، قال الفنان جبر علوان: "البعد التحليلي النفسي للون هو ما أركز عليه حاليا، ولم يعد اللون يمتلك عندي تلك الخاصية الجمالية التي تقف عند حدود حالة تعبيرية يستوفيها مشهد اللوحة ويؤطرها".

وقال الفنان محمد طلعت مدير الجاليري، في بيان، إن علوان موهبة سحرية قادرة على أن تبدع من هذه المواد المتقشفة لوحات هي كالرؤى تغير كيمياء الجسد، وتغير حالاته المزاجية.

جبر علوان فنان تشكيلي ولد في بابل، بالعراق عام 1948، تخرج من معهد الفنون الجميلة في بغداد عام 1970، وفي عام 1972 سافر إلى روما، حيث بدأ يرسم في ساحة نافونا الشهيرة، وهو ما زال يعيش هناك حتى اللحظة، وفي عام 1975 حصل علوان على شهادة الدبلوم في النحت من أكاديمية روما للفنون الجميلة وبعد انقضاء عشر سنوات منحته بلدية روما جائزة أفضل فنان، ليصبح أول أجنبي يحوز على هذه الجائزة، وله العديد من الأعمال المعروضة بصفة دائمة في متاحف الفن الحديث في بغداد ودمشق وقطر والكويت، وفي دار الأوبرا المصرية، وفي متحف كالوست في لشبونة، وله العديد من الأعمال موزعة على مجموعات خاصة في العديد من المدن في أوروبا وروسيا واليابان وتشيلي، ويستمر العرض حتى أول ديسمبر المقبل بجاليري مصر.

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