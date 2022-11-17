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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية : بايدن يحاول كسب الأفارقة قبل الانتخابات الأمريكية

بايدن
بايدن

قال الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحاول تمرير التشريعات التي تخدم الجماهير الأمريكية المؤيدة له خلال الفترة المقبلة.

موضحا أن في الانتخابات الرئاسية الماضية جو بايدن حصل على 82 مليون صوت في مقابل ما يقرب من 76 مليون لنظيره دونالد ترامب، وربع الأصوات التي حصل عليها الأخير جاءت من مواطنين من أصل أفريقي.

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وأضاف "ميخائيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد في النشرة الإخبارية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جو بايدن سيعمل على تمرير التشريعات التي تساعد فئة الأفارقة من الأمريكيين من أجل كسبهم إلى صفه قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة، وذلك من خلال تشريعات تساعد في مساعدتهم في الحصول على وظائف أو فرص تعليمية متميزة، خاصة وأن الحكومة الفيدرالية تدعم مجهود المواطنين الأمريكيين من أصل أفارقة في المساواة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيركز على الشأن المحلي خلال الفترة المقبلة ويحاول دعم الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لقطاع كبير من الشعب الأمريكي، من أجل كسبهم في صفهم.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يتعلم من أخطائه أو أخطاء الرؤساء السابقين، حيث يحاول تقليد أسلوب باراك أوباما رئيس أمريكا الأسبق في تعامله مع روسيا، من خلال قراراته فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية في الوقت الحالي

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