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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: الإسلام ناقش قضايا المناخ قبل انتباه العالم لها

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القرآن الكريم ناقش قضية المناخ والحفاظ على البيئة قبل أن ينتبه إليها العالم، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ايدى الناس".

الحفاظ على البيئة

وتابع خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "ربنا لما يقول ظهر الفساد يدل على ان كل مظاهر الفساد، موجودة بسبب الانسان، فربنا لما خلق الإنسان الملائكة كان شغلها الشاعل ما يقد يفعله الإنسان فى الأرض من فساد"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ".

أثبتت جدارة السياسة المصرية

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن استضافة مصر لقمة المناخ أثبتت جدارة السياسة المصرية في الحفاظ على مكانة مصر متقدمة على الحضارة الإنسانية، متمنيا من المصريين الاحتفاء بمناسبة استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27.

وأوضح خالد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أتمنى أننا جميعا نحتفي بهذه المناسبة وهذه المناسبة سعداء بما تم انجازه فيها من خلال نجاح هذا المؤتمر الذى أشاد به العالم أجمع والذى أثبتت جدارة مصر". 

وأشار خالد الجندي، إلى أن كل خطباء المساجد سيتكلمون عن دور مصر في تنمية الحضارة الانسانية، متابعا: "كل خطباء المساجد سيتناولون دور مصر في تنمية الحضارة الانسانية وعجبني كلمة الحضارة الانسانية لأننا كنا ندرس الفقه الاسلامي وندرس والتاريخ الاسلامي وكانوا بيتكلموا عن العلاقة بين الشريعة والحضارة الاسلامية والجديد علينا أننا بقينا نتكلم بشكل انساني بشكل عام".

خالد الجندي لعلهم يفقهون قضية المناخ الحفاظ على البيئة قمة المناخ خطباء المساجد

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