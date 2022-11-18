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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات | زيادة تتخطى المليون.. أسعار فولفو XC90  الجديدة

فولفو XC90 موديل
فولفو XC90 موديل 2022

ارتفعت أسعار السيارة فولفو XC90 موديل 2022 بنسبة كبيرة داخل السوق المحلي، حيث شهدت الفئة الاولى زيادة سعرية بلغت مليون جنيه، ومليون و50 الف جنيه للفئة الثانية، لتشمل هذه الزيادة جميع الفئات المقدمة بالسوق المحلي من هذه النسخة، والتي تنتمي لفئة الـ SUV الرياضية.

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الأسعار الرسمية للسيارة فولفو XC90 موديل 2022 

 

تقدم الفئة الاولى من السيارة فولفو XC90 موديل 2022 بقيمة سعرية قدرها 2 مليون و 450 الف جنيه، بينما يصل السعر الرسمي للفئة الثانية نحو 2 مليون و 650 الف جنيه.

فولفو XC90 موديل 2022 

تجهيزات السيارة فولفو XC90 موديل 2022 

 

يمكن للسيارة فولفو XC90 موديل 2022 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 6.7 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي.

فولفو XC90 موديل 2022 

ويستطيع محرك السيارة فولفو XC90 موديل 2022 أن يضخ قوة قدرها 300حصانا، مع 420 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي، عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 نقلات.

فولفو XC90 موديل 2022 

وتأتي السيارة فولفو XC90 موديل 2022 بالعديد من تجهيزات الحماية والامان مثل منظومة المكابح عالية الاداء، والوسائد الهوائية، بالاضافة إلى حساسات حركة، وكاميرا 360 درجة، وشاشة تتوسط قمرة القيادة، مع مكيف هواء اوتوماتيكي، وفتحة سقف بانوراما، إلى جانب باقة اخرى من تقنيات التحكم والرفاهية. 

فولفو XC90 موديل 2022 
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