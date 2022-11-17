داليا جميل: الزواج ليس إنجازا ووصف الفتاة بـ العانس تنمر

علقت الدكتورة داليا جميل سعيد استشاري الصحة النفسية على من يصفون البنات اللاتى تأخرن في الجواز بـ لقب (عانس أو بايره).

وقالت سعيد خلال حوارها مع برنامج “كلام الناس”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، أن لقب “عانس أو بايرة”، قاسى للغاية وله واقع سيئ للغاية على البنت ويندرج تحت بند “التنمر”.

تأخر البنت في الزواج

وأوضحت استشاري الصحة النفسية، أن تأخر البنت فى الزواج قد يكون لأسباب كثيرة منها الاهتمام بمستقبلها.

وتابعت استشاري الصحة النفسية قائلا:" الزواج مش إنجاز فى حد ذاته، الإنجاز هو استمرار العلاقة بين الطرفين".