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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داليا جميل: الزواج ليس إنجازا ووصف الفتاة بـ العانس تنمر

الدكتورة داليا جميل
الدكتورة داليا جميل سعيد استشاري الصحة النفسية

علقت الدكتورة داليا جميل سعيد استشاري الصحة النفسية على من يصفون البنات اللاتى تأخرن في الجواز بـ لقب (عانس أو بايره).

وقالت سعيد خلال حوارها مع برنامج “كلام الناس”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، أن لقب “عانس أو بايرة”، قاسى للغاية وله واقع سيئ للغاية على البنت ويندرج تحت بند “التنمر”.

تأخر البنت في الزواج

وأوضحت استشاري الصحة النفسية، أن تأخر البنت فى الزواج قد يكون لأسباب كثيرة منها الاهتمام بمستقبلها.

وتابعت  استشاري الصحة النفسية  قائلا:" الزواج مش إنجاز فى حد ذاته، الإنجاز هو استمرار العلاقة بين الطرفين".

 

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