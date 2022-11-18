بكاميرا سيلفي 44 ميجابكسل.. موبايل جديد من Vivo بربع سعر iPhone

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية الرائدة عن هاتف جديد من سلسلة V21 تحت اسم Vivo V21s 5G ، والذي يأتي بمجموعة من المواصفات المميزة وأهمها جودة كاميرا السيلفي العالية والأداء القوي للهاتف.

مواصفات هاتف Vivo V21s 5G

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، يحتوي هاتف فيفو Vivo V21s 5G على شاشة نوع AMOLED ، قياس 6.44 بوصة تنتج بدقة 2404 × 1080 بكسل وجودة عرض FHD + ، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

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ويعمل الهاتف بمعالج نوع Dimensity 800U من شركة شركة ميدياتيك التايوانية الذي يأتي مقترنا ب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

يعمل هاتف Vivo V21s 5G بنظام التشغيل Android 12 OS ، وواجهة المستخدم FunTouch OS 12 ، ويحزم بطارية قوية سعة 4000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

ويقدم هاتف فيفو الجديد قدرات تصويرية رائعة، حيث يحتوي هاتف Vivo V21s 5G على كاميرا سيلفي بدقة 44 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS. تتميز اللوحة الخلفية للجهاز بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مزودة بميزة OIS وكاميرا عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

يدعم هاتف Vivo V21s 5G ميزات اتصال مثل دعم بطاقة SIM المزدوجة ، و 5 G ، وشبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق ، و Bluetooth 5.1 ، و NFC ، ومنفذ USB-C ، ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر.

سعر هاتف Vivo V21s 5G

تبلغ تكلفة هاتف Vivo V21s 5G حوالي 11490 دولارًا تايوانيًا (أي ما يعادل 9 آلاف جنيه مصري تقريبا )، ويتوفر في تايوان بلونين ، مثل الأزرق الداكن والملون ألوان كثيرة، بينما لا توجد أي تفاصيل حول تواجده وسعره في السوق المصري.