نقيب أطباء الغربية منزعجا بعد وفاة طفلة: هل يجوز هذا التشويه الإعلامي؟

أكد الدكتور بهاء توفيق، نقيب أطباء محافظة الغربية، أنه لم يحدث نزيف واحد بعد عملية الطفلة نور التي توفيت بعد عملية لوز.



وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر، أن الطفلة نور افاقت بعد العملية، وعادت إلى منزلها ولم تتدهور حالتها خلال وجودها فى المستشفى.

نقيب أطباء الغربية

وتساء نقيب أطباء الغربية منزعجا: "أما يكون فيه 10 آلاف حالة لوز، وتحصل مضاعفات لحالة واردة فى كتب الطب هل يجوز هذا التشويه الإعلامى".

وأكد نقيب أطباء الغربية قائلا: "أقسم بالله اذا كان للطفلة نور حق هيرجع".



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بقيام احمد فرحات مدرس ومقيم بقرية شنراق التابعة لدائرة المركز بالتقدم ببلاغ يتهم فيه طبيبين أحدها تخصص أنف وأذن وحنجرة والآخر طبيب تخدير بالتسبب في دخول طفلته نور المبالغة من العمر ٦ سنوات في غيبوبة تامة وفقدان للوعي أثر اجرائها عملية لاستئصال اللوزتين بأحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة السنطة .