داخل جزيرة صناعية .. أبو قير الجديدة أول مدينة استثمارية من مدن الجيل الخامس .. صور

على مساحة 1400 فدان داخل البحر، تنوي الحكومة المصرية، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنشاء مدينة أبوقير وهي أول مدينة استثمارية وتجارية داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط، تعتمد على الجيل الخامس 5G تكنولوجيا، وتحتوي على أكبر ميناء تجاري يطل على البحر المتوسط وهو "ميناء أبو قير".

اسطول من الكراكات العملاقة الحديثة يعمل على قدم وساق في مدينة "أبو قير" الجديدة"، حيث تضم المدينة سلسلة من الأبراج، وسيكون بها أكبر ميناء تجاري على البحر المتوسط"ميناء أبو قير".

قطار كهربائي خفيف

وعلى هامش فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادي ٢٠٢٢ تم توقيع اتفاقيات انشاء خط قطار كهربائي خفيف، على غرار قطار القاهرة الكهربائي الخفيف.

ويمتد القطار الجديد بطول ٢٥٠ كم، يبدأ بميناء مدينة أبو قير الجديدة و ينتهي بميناء غرب بورسعيد ماراً بمدن دمياط ودمياط الجديدة و جمصة والمنصورة الجديدة وبلطيم و إدكون والقطار مخصص لنقل الركاب و البضائع مقرر ان تنفذه شركة سيمنس الألمانية بالتعاون مع شركتي الديدي و جاما المصريتين حيث سيمر القطار على ميناء ابو قير الجديد، ومينائي دمياط البحري و الجاف، ميناء غرب بورسعيد.

وتضاهي أبو قير الجديدة المدن الكبرى في العالم، وسوف تحقق عوائد كبيرة للدولة المصرية بمليارات الدولار وتوفر فرص عمل للشباب.

السيسي يوجه بمواصلة أعمال مشروعات تطوير منطقة شرق الإسكندرية

وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود القائمة للانتهاء من مشروعات تطوير منطقة شرق الإسكندرية وفق أرقى المواصفات العالمية، وذلك في إطار التنمية الشاملة للمحافظة في جميع القطاعات، مع ربط تلك الجهود بالتطوير الجاري حاليًا في شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بمدينة الإسكندرية، ما يساعد على تخفيف الضغط عن أحياء شرق ووسط الإسكندرية، ويحقق سهولة حركة تنقل المواطنين والمركبات والتجارة.

مدينة أبوقير خطوة مهمة للدخول في عصر المدن الذكية

وقال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن مدينة أبو قير الجديدة خطوة مهمة جدًا من قبل الدولة المصرية، فمنذ خمس سنوات قررت القيادة المصرية إنشاء ما يقرب من 30 مدينة ذكية، وكانت البداية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فهذا التوقيت كان بداية دخول الدولة المصر عصر المدن الذكية.

وأكد غنيم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الرئيس مهتم بتطوير مدينة الإسكندرية لأنها تحتوي على توسعات كثيرة، وبالأخص توسعات الجانب الشرقي التي تقع بها مدينة أبو قير، فتلك المدينة تعد أول مدينة مصرية يتم إنشاؤها على جزيرة صناعية بمساحة 1400 فدان، والغرض منها استثماري بحت، وذلك من خلال ميناء أبو قير والمنطقة اللوجستية المحيطة بها، والهدف منها هو إنشاء مدينة عالمية بنمط جديد تساعد الإسكندرية، لأن مدينة الإسكندرية لا نستطيع أن ننشط بها استثمارات جديدة.

ميناء أبوقير أهم مشروع للصين في مصر

من جانبه، قال قنصل عام الصين في الإسكندرية يانج يي، في تصريحات لصدى البلد، إن أهم مشروع للصين في مصر هو الاستثمار في ميناء أبوقير، شرقي الإسكندرية، وسيتم الانتهاء من الجزء الأول للميناء في سبتمبر القادم، والميناء بالكامل في سبتمبر 2024.

ومن المقرر أن تصبح أبوقير مدينة استثمارية وتجارية، فضلاً عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبو قير الجديدة؛ بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية.