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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي حاملا منى زكي : كل سنة واحنا طيبين

صدى البلد

شارك  أحمد حلمي جمهوره  صورة جديدة له برفقة مني زكي  ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

و ظهر احمد حلمي بإطلالة رومانسية وهو يحمل زوجته مني زكي و علق قائلا : كل سنه واحنا طيبين .

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وتصدَّرت النجمة منى زكي، تريند تويتر، بالسعودية خلال الأيام الماضية وذلك عقب أول عرض من مسرحيتها "وش تاني" على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض وحملت القاعة شعار كامل العدد .

قالت  منى، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر المركز الإعلامي لموسم الرياض 2022 لمسرحية وش تاني، إنها سعيدة جدًا بمقابلة الجمهور السعودي في أول عودة لها، بعد انقطاعها الطويل عن المسرح خلال السنوات الماضية.

وأشارت منى زكي، أنها سعيدة للعودة إلى المسرح، الذي كان أول بداياتها في عالم الفن، لافتة إلى سعادتها بالتطور الذي تشهده فعاليات موسم الرياض، ضمن جهود الهيئة العامة للترفيه، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ.


جدير بالذكر أن المسرحية من بطولة عدد كبير من النجوم، منهم: منى زكي، أحمد رزق، حمدي الميرغني، محمد ثروت، رحمة أحمد، مصطفى غريب، طاهر أبو ليلة.

منى زكى أحمد حلمى صور منى زكي اطلالات منى زكى

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