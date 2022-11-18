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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روبي تتألق بجمبسوت أحمر في حفلها الأول بموسم الرياض .. صور

روبي
روبي

تألقت الفنانة روبي في أول ظهور لها بموسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم، في بوليفارد رياض سيتي وسط تفاعل كبير من الجمهور، وهو نفس الحفل الذي أحياه كل من أحمد سعد على أنغام "ايه اليوم الحلو ده". 

ونشرت الشركة المنظمة للحفل فيديو للحظة وصولها إلى السعودية وعبرت روبي عن سعادتها بمشاركتها فى موسم الرياض، مؤكدة على أن السعودية تشهد تطورا كبيرا على جميع المستويات ومنها المستوى الفني سواء بإقامة الحفلات أو صناعة الفن السعودي بشكل عام.

وتقف روبي على مسارح الرياض لأول مرة في مشوارها، ومنذ انطلاق المواسم الفنية في المملكة العربية السعودية،  فيما تواجدت في حفل joy awards  العام الماضي، ولكنها ليست المرة الأولى لأحمد سعد.

 احتفلت روبي وصناع وأبطال فيلم "جروب الماميز" منذ أيام بالانتهاء من تصوير فيلم جروب الماميز،  وذلك داخل أحد اللوكيشنات الخاصة بالعمل. 

وحضر من أبطال العمل روبي و محمود حافظ و يسرا اللوزي و محمد ثروت و دارين حداد ومنتج العمل محمد رشيدي ومخرج العمل عمرو صلاح وقد تم التفاف الجميع حول تورتة الاحتفال والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء من الفرح والسعادة بالانتهاء من تصوير العمل ويدور العمل في إطار كوميدي اجتماعي.

في أول سبتمبر الماضي، بدأ تصوير أولى مشاهد فيلم "جروب الماميز" الذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وذلك داخل أحد اللوكيشنات الخاصة بالعمل. 

"جروب الماميز" بطولة كلا من روبي و غاده عادل وريم مصطفي و بيومي فؤاد و محمود حافظ وتأليف غادة عبد العال وإيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح.

روبي أحمد سعد بيومي فؤاد المملكة العربية السعودية يسرا اللوزي

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