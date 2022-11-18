أمر هام.. مختار الغباشي: عمل المحاكم متكامل ومرتبط بالعدالة الناجزة وشكل المباني

علق مختار الغباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية على اجتماع الرئيس السيسي مع وزير العدل بالأمس، قائلا: العدالة الناجزة الموجزة مسألة في غاية الأهمية.

وأضاف " الغباشى " خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العدالة البطيئة حتى لو كانت محقة بها ظلم لصاحب الحق، متابعا: طول مدة إجراءات التقاضي تشعر الفرد بضياع حقه والظلم.



وأكمل: تطوير أبنية ومنشآت المحاكم بشكل يليق بآدمية الإنسان سواء كانت قاعات محاكم أو غرف استقبال أو صالونات، مسألة في غاية الأهمية، وذلك لأن تطوير عمل المحاكم متكامل و مرتبط بالعدالة الناجزة وبسرعة القاضي ونزاهته والمبنى الذي يدار به الأمر.



واسترسل: أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يلعبان دورا هاما في الاقتصاد وتقدمه، مشددا على أن اهتمام الدول بتلك المشاريع سيعود بالإيجاب على الاقتصاد.

