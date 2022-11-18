عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من دكرنس بالدقهلية

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

نشر التليفزيون المصري، بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة، من رحاب مسجد عزبة ٩ بمركز دكرنس، بمحافظه الدقهلية.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم 24 ربيع الآخر 1444هــ الموافق 18 نوفمبر 2022م ، تحت عنوان : “ دور مصر في بناء الحضارة الإنسانية ”.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

ونقل القناة الأولى وعدد من القنوات الخاصة شعائر صلاة الجمعة ، من رحاب مسجد عزبة ٩ بمركز دكرنس ، بمحافظه الدقهلية، حيث حددت الأوقاف عنوان خطبة بـ "دور مصر في بناء الحضارة الإنسانية".

وبدأت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة للقارئ الشيخ علي محمود شميس، وخطيباً الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

صلاة الجمعة دكرنس الدقهلية بث مباشر التليفزيون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يتخطى 1500 جنيه .. مفاجأة بخصوص أسعار الذهب الآن في مصر

لب وكروت شحن .. شاب يطلب استرداد تكاليف الخطوبة يثير الجدل على السوشيال ميديا

أكلوا بـ4 ملايين جنيه..فاتورة مطعم بأبو ظبي تثير الجدل على السوشيال ميديا

نص الفلوس.. محامي كهربا يُفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة الزمالك.. فيديو

موعد مباراة المنتخب وبلجيكا بالكويت والقنوات الناقلة

الحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يصعد 57 جنيها

قناة إماراتية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا

شوبير يحسم الجدل حول انضمام نجم الأهلي للزمالك بالميركاتو الشتوي

ترشيحاتنا

تأثيرات خطيرة على المرأة بسبب تغيير المناخ.. كوارث

حكم صلاة المأموم بالطابق السفلي والإمام بالعلوي.. هل تبطل؟

180 جنيها للكندوز.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية بعد تحديثها

أبرز محطات السيد القصير خلال مشاركته في قمة المناخ cop27.. الزراعة × أسبوع

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية بعد تحديثها وفقا لأحدث النظم القتالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني الناظر يطرح حلا لأزمة الأرز| لن تتوقعه

بملابس ملفتة.. مي عمر تثير ضجة بإطلالتها في باريس| شاهد

بملابس سوداء.. درة تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

بحقيبة باهظة الثمن.. سالي عبد السلام تبهر المتابعين بإطلالة جذابة

فيديو

تعليمات عاجلة من التعليم للمدارس بسبب الفيروس المخلوي.. فيديو جراف

الخير في أمتي.. طالب يثير ضجة على مواقع التواصل| فيديو جراف

مهرجان القاهرة السينمائي .. ندوة كاملة أبو ذكري والفيلم المصري ١٩ ب

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ