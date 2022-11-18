بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من دكرنس بالدقهلية

نشر التليفزيون المصري، بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة، من رحاب مسجد عزبة ٩ بمركز دكرنس، بمحافظه الدقهلية.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم 24 ربيع الآخر 1444هــ الموافق 18 نوفمبر 2022م ، تحت عنوان : “ دور مصر في بناء الحضارة الإنسانية ”.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

ونقل القناة الأولى وعدد من القنوات الخاصة شعائر صلاة الجمعة ، من رحاب مسجد عزبة ٩ بمركز دكرنس ، بمحافظه الدقهلية، حيث حددت الأوقاف عنوان خطبة بـ "دور مصر في بناء الحضارة الإنسانية".

وبدأت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة للقارئ الشيخ علي محمود شميس، وخطيباً الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.