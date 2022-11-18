محافظ أسيوط يناقش جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة مسئولي البيئة والزراعة لمتابعة جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار "100 مليون شجرة" من خلال زراعة جانبي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية فضلاً عن إنشاء حدائق بعواصم المدن لتحسين نوعية الهواء من خلال زيادة الرقعة الخضراء وبالتالي الحصول على أكسجين نقي مما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة للمواطنين وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتزامنًا مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop 27" التي تستضيفها مصر حاليًا بمدينة شم الشيخ .. جاء ذلك خلال لقاءه المهندس حسام صلاح رئيس فرع جهاز شئون البيئة بأسيوط والدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة وعنتر محمود وكيل إدارة شئون البيئة بالمحافظة ورشا بجهاز شئون البيئة وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.



ووجه محافظ أسيوط بضرورة الاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة لما لها من آثار إيجابية في الحد من التغيرات المناخية المتمثلة في خفض انبعاثات الاحتباس الحرارى والحد من مخاطره وتحسين جودة الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



وأكد المحافظ تسخير كافة الإمكانات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ موجهًا بضرورة المتابعة الدورية لأعمال الري لتلك الأشجار حفاظًا عليها وتكثيف حملات المتابعة والرقابة من قبل جهاز شئون البيئة وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة لضمان عدم قطع تلك الأشجار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من تسول له نفسه الإضرار بها أو قطعها.



وأضاف اللواء عصام سعد إنه تم التنسيق بين كافة الجهات لتشجير الطرق الرئيسية والفرعية وبمحيط مراكز الشباب والمدارس والمستشفيات فضلًا عن تكليف رؤساء الوحدات المحلية بحضر الأراضي التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات ورئة خضراء بكل مدينة لتكون متنفس طبيعي للمواطنين الأمر الذي يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية وزيادة الرئة الخضراء من أجل العمل على مضاعفة نصيب المواطن من المساحات الخضراء وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.



وأوضح المحافظ سيتم توريد أشجار للمحافظة لزراعتها في الشوارع والميادين والحدائق المركزية موجهاً بالتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء الذكية صديقة البيئة بالمحافظة لتعزيز مواجهة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية في الهواء وهو ما يعكس جهود الدولة في التعامل مع البعد البيئي تنفيذاً لرؤية مصر 2030.