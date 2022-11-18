"فيريرا" يركز على التمريرات السريعة في مران الزمالك

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الجزء الأول من مران الفريق اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على خوض اللاعبين لتدريبات على التمريرات السريعة بينهم.

وأدى اللاعبون تدريبات فنية ركز خلالها الجهاز الفني على التمريرات القصيرة السريعة، وتابع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك التدريب ومدى استجابة اللاعبين للتعليمات الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.