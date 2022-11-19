عليها شعار المناخ.. طرح 3 آلاف عملة فضة تذكارية فئة 100 جنيه بشرم الشيخ

شهد معرض الخزانة المصرية للعملات المعدنية بقمة المناخ بشرم الشيخ اقبال كبير من المشاركين في قمة المناخ قبل المغادرة لشراء العملة التذكارية لقمة المناخ cop 27 والتي صكت لفئة ١٠٠ بمبلغ ٧٥٠ جنيه والتي يبلغ وزنها ٣٠ جرام فضة .



ورصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري اقبال المشاركين في قمة المناخ شراء العملة التذكارية والعملات التذكارية المصرية الأخري للمناسبات المصرية والشخصيات التاريخية .

وقد ضم معرض متحف الخزانة المصرية العديد من العملات التذكارية المصرية منها للحضارة المصرية والمناسبات الوطنية .



وقالت هيام جمال مدير متحف الخزانة المصرية لصك العملات التابع لوزارة المالية أن العملة التذكارية لقمة المناخ هي تذكاريه وليس للتداول مشيرا إلي أنه تم صك ٣ آلاف عمله منها و لاقت إقبال من المشاركين في المؤتمر للشراء واضافت جمال أن يوجد العديد من العملات المصرية لضيوف المؤتمر وكذلك الميداليات والتي طبعت عليها الشخصيات المصرية التي أثرت في المجتمع وكذلك الشخصيات الوطنية علاوة علي المناسبات المصرية الوطنيه مثل افتتاح قناة السويس الجديدة وقمة المناخ بالإضافة للمزارات التاريخية والمدن الشهيرة .

العملات التذكارية للمناخ

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