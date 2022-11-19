عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عليها شعار المناخ.. طرح 3 آلاف عملة فضة تذكارية فئة 100 جنيه بشرم الشيخ

العملة التذكارية
العملة التذكارية للمناخ

شهد معرض الخزانة المصرية للعملات المعدنية بقمة المناخ بشرم الشيخ  اقبال كبير من المشاركين في قمة المناخ قبل المغادرة  لشراء العملة التذكارية  لقمة المناخ cop 27   والتي صكت لفئة ١٠٠ بمبلغ ٧٥٠ جنيه والتي يبلغ وزنها ٣٠ جرام فضة .


ورصدت كاميرا  موقع " صدي البلد " الاخباري اقبال المشاركين في قمة المناخ شراء العملة التذكارية  والعملات التذكارية المصرية الأخري للمناسبات المصرية  والشخصيات التاريخية .
وقد ضم معرض متحف الخزانة المصرية العديد من العملات التذكارية المصرية منها للحضارة المصرية والمناسبات الوطنية .

مواطن بطور سيناء يتفاعل مع قمة المناخ.. يحول إسكوتر للعمل بالطاقة الشمسية

محافظ جنوب سيناء: أفتخر بشرم الشيخ كمركز للمدن الخضراء الذكية والاستدامة


وقالت هيام جمال  مدير متحف الخزانة المصرية لصك العملات التابع لوزارة المالية أن العملة التذكارية لقمة المناخ هي تذكاريه وليس للتداول مشيرا إلي أنه تم صك ٣ آلاف عمله منها  و لاقت إقبال من المشاركين في المؤتمر للشراء  واضافت جمال أن يوجد العديد من العملات المصرية لضيوف المؤتمر وكذلك الميداليات  والتي طبعت عليها الشخصيات المصرية التي أثرت في المجتمع وكذلك الشخصيات الوطنية علاوة علي المناسبات المصرية الوطنيه مثل افتتاح قناة السويس الجديدة وقمة المناخ  بالإضافة للمزارات التاريخية والمدن الشهيرة .

العملات التذكارية للمناخ

IMG_٢٠٢٢١١١٥_١٦٠٩١٠
IMG_٢٠٢٢١١١٥_١٦٠٩١٠
IMG_٢٠٢٢١١١٥_١٦٠٦٠٢
IMG_٢٠٢٢١١١٥_١٦٠٦٠٢
IMG_٢٠٢٢١١١٥_١٦٠٦١٨
IMG_٢٠٢٢١١١٥_١٦٠٦١٨
IMG_٢٠٢٢١١١٥_١٦٠٥٣٦
IMG_٢٠٢٢١١١٥_١٦٠٥٣٦
IMG_٢٠٢٢١١١٥_١٦٠٥٥٩
IMG_٢٠٢٢١١١٥_١٦٠٥٥٩
قمة المناخ عملة المناخ معرض المالية شرم الشيح العملات التذكارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«كلوب» هيطردني.. تفاصيل مزاح محمد صلاح وثنائي منتخب بلجيكا

بعد القبض عليها سكرانه.. ظهور صادم لزوجة المطرب الشعبي معه في السيارة| شاهد

300 تابوت و100 مومياء.. اكتشاف أثري مذهل في سقارة يعيد كتابة التاريخ

كارثة .. مشروب تم حظره من المدارس يسبب الانتحار والسكتات الدماغية

لو سنِك عدى الـ 40 .. ملكيش جواز إلا بالشرط دا

صفقة جديدة.. الأهلي يحصل على خدمات نجم الاتحاد السكندري خلال انتقالات يناير

سكرانة.. تفاصيل ضبط زوجة مطرب شعبي شهير أمام ملهى ليلي بالهرم

تعليق صادم من رضا عبد العال على فوز منتخب مصر على بلجيكا

موضوعات متعلقة

الحد من استخدام الوقود الأحفوري.. أبرز مخرجات مؤتمر قمة المناخ بـ شرم الشيخ| فيديو

ترشيحاتنا

هل كل من لا يصلي يدخل النار ؟.. الإفتاء: بـ4 شروط

أخبار السيارات|بـ 245 ألف جنيه أرخص أوتوماتيك 2023.. أحدث أسعار كيا موديل 2022

بين الحقيقة والشائعات.. هل ستغرق الإسكندرية وتختفي بسبب التغيرات المناخية ؟

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة 7 متهمين بالتورط في واقعة صيدلي حلوان

السعودية تحتضن قمة "رايز أب".. الحدث الأكبر لريادة الأعمال بالشرق الأوسط

أخبار الفن : رسالة ساويرس لـ اليسا .. القصة الكاملة للقبض على زوجة فنان شعبي شهير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة ماعز بوجه إنسان في الهند |فيديو

سقط في وادي خلال رحلة .. ساعة آبل تنقذ شاب من الموت

عروس تتحدى زوجها برفع الأثقال في الفرح.. ورد فعل المعازيم مفاجئ

قرن شيطاني ينمو على ذراع امرأة تايوانية| شاهد

فيديو

فرص عمل يوفرها ميناء القاهرة الجاف.. وأهم مزاياه.. فيديو جراف

المخلوي التنفسي فيروس يصيب الصغار بشراسة.. إليك مخاطره.. فيديو

أكلة المصريين الشعبية في خطر .. ماذا حدث للفول ؟.. فيديو

تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ