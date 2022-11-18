نائب حميات إمبابة: العلاج بالأعشاب يحتوي على مواد تعدينية تسبب السرطان

قال الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة واستشاري الباطنة والصدر أن انتشار العلاج بالأعشاب أمر مفزع وان وزارة الصحة توفر مجهودات صحية للمواطنين تمنعهم من اللجوء للعطارين.



وأضاف د. ماهر الجارحي خلال لقائه ببرنامج أمر واقع على قناة صدى البلد ٢ تقديم الاعلامى أشرف الحجار : نستخرج المادة الفعالة للعشب في صناعة الأدوية ولكن المواد التعدينية بالعشب تؤدي للسرطان عند تناولها من جانب المريض.



وقال د. الجارحي : بعض الناس تعرضت للوفاة بسبب سوء استخدام العلاج بالاعشاب موضحا أن قراءة النشرة المصاحبة للدواء نكسة مطالبا الشعب المصري بالبعد عن العطارين



وأوضح د. الجارحي : رفضوا اعطائي دواء في إحدى الصيدليات بإسبانيا لعدم وجود روشتة مشيرا أن ثلاث أرباع من يقيسوا الضغط في الصيدليات ليسوا أطباء.

