حسام موافي: طب الأعشاب غير مقنن.. والرياضة ليس لها علاقة بالتخسيس.. فيديو

حل الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



حسام موافي يوجه الشكر للنائب محمد أبو العينين وقناة صدى البلد.

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، الشكر للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ولقناة صدى البلد.

وقال الدكتور حسام موافي،: "أشكر قناة صدى البلد والنائب محمد أبو العينين والأستاذة إلهام أبو الفتح"، مشيرا: "في البداية كنت معترضا على الظهور إعلاميا لكن إلهام أبو الفتح جلست معي في العيادة لإقناعي بتقديم برنامج تلفزيوني".

وأوضح: "البرنامج مستمر منذ خمس سنوات بفضل الله، الناس أصبحت واعية، وتعلمت بفضل البرنامج".



حسام موافي يوضح أخطر الأكلات لمريض السكر

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن أخطر الأكلات بالنسبة لمريض السكر هي الدهون والسكريات.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني،أنصح لكل واحد أبدأ بما بدأ به الله وفاكهة مما يتخيرون، لذلك ابدا بالفاكهة أولا".

وأشار: "وأنت داخل البيت خلي زوجتك تديك فاكهة تأكلها أولا"، مضيفا: "ولا تدخل على الأكل بافتراء".



حسام موافي يحذر من مضاعفات السمنة: تسبب الكثير من الأمراض

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من مرض السمنة.

وقال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني،: "مرض السمنة مرض خطير جدا"، لافتا: "الكثير من الأمراض سببها السمنة".

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني،: "مضاعفات السمنة تسبب الكثير من الأمراض منها شرايين القلب والسكر وفساد الركب والنفسية السيئة ودهون الكبد".





موافي: أكثر ما يضاعف أعراض السكر الدهون.. ويجب الإكثار من الخضروات

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن مضاعفات مرض السكر سخيفة للغاية.

وتابع موافي:"مرض السكر نوعان، الأول يصيب الأطفال بنسبة كبيرة، والنوع الثاني يصيب الكبار.



وأوضح:" النصيحة الأولى لمريض السكر هي اتباع نصائح الطبيب، مضيفا:" أخطر ما يضاعف أعراض السكر الدهون والسكريات"، مشددا على ضرورة الإكثار من الخضروات والفواكه والتقليل من الأكل الخارجي.



النوع الأول من السكر مناعي ويصيب الأطفال.. حسام موافي يوضح

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن مضاعفات مرض السكر سخيفة للغاية.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني: "المضاعفات لا تأتي إلا لشخص يفكر أن علاج السكر روشتة فقط".

وأشار: "السكر نوعين يكاد يكونوا مرضين مختلفين تماما"، موضحا: "النوع الأول من السكر عادة يصيب الأطفال، ومن الممكن أن يكون في الكبار، وهو مرض مناعي".

وأوضح: "النوع الأول لا يعالج بالاقراص، بل يعالج بالأنسولين"، مضيفا: "النوع الثاني الأنسولين يكون فيه طبيعي أو أعلى من الطبيعي في الجسم، والجسم لا يراه"، مؤكدا: "النوعين مختلفين في طريقة العلاج والأكل".

حسام موافي: الملح العدو الأول والأخير للضغط

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الملح هو العدو الأول والأخير لمرضى الضغط.

وتابع:"الانفعالات أيضا من مسببات ارتفاع مرض الضغط، لافتا إلى أن التدخين والكولسترول من مسببات أزمات الشريان التاجي".

ونصح الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، موافي مرضي السكر بضرورة الإكثار من الخضروات والفواكه والتقليل من الأكل الخارجي.



أسباب خطيرة.. حسام موافي: 85 % من حالات الإمساك بفعل فاعل

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الإمساك له أسباب خطيرة جدا.

وأضاف: "حوالي 80 إلى 85 % من حالات الإمساك تكون بفعل فاعل"، مشيرا: "هناك ساعة بيولوجية في القولون تضرب الجرس عند شعور التبرز وإذا لم تستجيب لها لن تشتغل مرة أخرى".

وحذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من عدم الاستحابة لشعور الإبراز، مشدد على ضرورة تحديد ميعاد ثابت للتبرز.



حسام موافي: الصداع عرض وليس مرضا

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الصداع عرض وليس مرض وله مسببات.

وتابع:"علاج صداع يبدأ بالكشف عن السبب قد يكون غضب أو ورم في المخ أو ارتفاع في الضغط، مضيفا:"هناك نوعين من الصداع صداع في الحال وصداع متأخر، متابعا:" ورم المخ يسبب 3 أشياء صداع وزغللة في العين والقئ".

حسام موافي: الرياضة لها خمس فوائد ليس من ضمنها التخسيس

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن الرياضة لا تسبب فقدان الوزن، معقبا: "الرياضة لا تخسس".

وأضاف: "الرياضة لها خمس فوائد ليس من ضمنها التخسيس"، لافتا: "من فوائد الرياضة أنها تعدل المزاج، وتضبط معدل الكوليسترول في الجسم".



وأردف أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني: "اللي يخسس الأكل وليس الرياضة، والرياضة مهمة مع نظام الأكل".

حسام موافي يفجر مفاجأة عن طب الأعشاب: غير مقنن

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من التداوي بالأعشاب، قائلا: "مفيش حاجه اسمها أعشاب".

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لا يوجد ما يمسى بطب الأعشاب"، لافتا: "جرعات الأعشاب غير مقننة".

وأشار: "من أجل بلع قرص يفضل 5 سنين تجارب على حيوانات و5 سنين على مرضى و5 سنين على متطوعين وينزل الأسواق للمراقبة"، مؤكدا: "الأعشاب ليس لها علاقة بالدين والطب النبوي انتهي بوفاة الرسول".

وتساءل: "لدينا أدوية مقننة بالجرعات لماذا أتركها وأتناول الأعشاب"، مشددا: "الحفاظ على النفس رقم واحد".