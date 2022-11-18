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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"طائرة الزمالك" سيدات يهزم الاتحاد في الدوري

لقاء الزمالك والاتحاد
لقاء الزمالك والاتحاد

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك “سيدات” على نظيره الاتحاد بنتيجة 0/3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي :
17/25
13/25
12/25
يذكر أن فريق الطائرة فاز على وادي دجله 0/3 والزهور 0/3 في الجولتين السابقتين للبطولة.
وتضم مجموعة الزمالك في هذا الدور كلا من: “الزهور وهليوبوليس و6 أكتوبر ووادي دجلة والاتحاد وأصحاب الجياد والأهلي”.

ومن المقرر أن تلاقي “سيدات الطائرة” فريق 6 أكتوبر بالجولة القادمة والمقرر لها يوم الإثنين المقبل في تمام الثامنة مساءً على ملعب المنافس.

ويتكون الجهاز الفني لسيدات الطائرة من : أحمد فتحي مديراً فنياً، وإكرامي هيكل مدرباً عاماً ،و محمد أنور مدرباً وبلال وتوت أخصائيا للتأهيل، وسمية ناجح طبيبا، شادي فهيم محللاً تقنياً، وهبه حسنين مديرا إداريا وهبة محمد إداريا .

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