"طائرة الزمالك" سيدات يهزم الاتحاد في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك “سيدات” على نظيره الاتحاد بنتيجة 0/3 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي :

17/25

13/25

12/25

يذكر أن فريق الطائرة فاز على وادي دجله 0/3 والزهور 0/3 في الجولتين السابقتين للبطولة.

وتضم مجموعة الزمالك في هذا الدور كلا من: “الزهور وهليوبوليس و6 أكتوبر ووادي دجلة والاتحاد وأصحاب الجياد والأهلي”.

ومن المقرر أن تلاقي “سيدات الطائرة” فريق 6 أكتوبر بالجولة القادمة والمقرر لها يوم الإثنين المقبل في تمام الثامنة مساءً على ملعب المنافس.

ويتكون الجهاز الفني لسيدات الطائرة من : أحمد فتحي مديراً فنياً، وإكرامي هيكل مدرباً عاماً ،و محمد أنور مدرباً وبلال وتوت أخصائيا للتأهيل، وسمية ناجح طبيبا، شادي فهيم محللاً تقنياً، وهبه حسنين مديرا إداريا وهبة محمد إداريا .