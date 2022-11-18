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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف تهنئ دنيا سمير غانم بـ مسرحية "أنستونا"

رانيا ودنيا
رانيا ودنيا

حرصت النجمة رانيا يوسف على تهنئة الفنانة الشابة دنيا سمير غانم بـ مسرحيتها الجديدة "أنستونا"، التي تعرض حاليا ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

شاركت رانيا يوسف صور له رفقة دنيا سمير غانم، وعلقت : "مبروك للنجمة الجميلة الموهوبة دنيا سمير غانم  مبروك المسرحية جميلة قوي ومبروك لكل صناع المسرحية من تمثيل ديكور تأليف أغاني و استعراضات كل حاجة حلوة ويارب دايماً تبقي مكسرة الدنيا يا دودو ، بحبك قوي".

 


مسرحية أنستونا لـ دنيا سمير غانم

تعد مسرحية أنستونا من بطولة كريم عفيفي، بيومي فؤاد، بسنت صيام، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد جلال، وتدور أحداث المسرحية حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويجاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومية.

 

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IMG_٢٠٢٢١١١٨_٢٠٤٧٣٧
سمير غانم رانيا يوسف دنيا سمير غانم الفنان بيومي فؤاد النجمة رانيا يوسف مسرحية أنستونا

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