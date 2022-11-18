الإفتاء تناشد التجار ضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة

ناشد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية المصريين بالاستمرار على أعمال الخير والتوسع في العمل الخيري.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، قائلا:" يجب ألا نقتصر على معرفة الملزم والواجب فقط فيما يخص الصدقات والزكاة، وخاصة تجاه ذوي القربى، بل نقدم الفضل والإيثار".

الكسب الحلال

وناشد مفتى الجمهورية التجار بضرورة الكسب الحلال وتحري الصدق والأمانة وتفعيل وترسيخ قيمة المراقبة وهي قيمة عظيمة في الشريعة الإسلامية.

وأكد علام أن من ألتزم الأمانة في نفسه أولًا ومع غيره ثانيًا فضلًا عن علاقته بربه يصبح عامل بناء في مجتمع يحاول أن تكون نفوس أبنائه سوية.