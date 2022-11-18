عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عيسى: لا يمكن لإرهابي الحديث عن حقوق الإنسان

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الدفاع عن حقوق الإنسان قضية نبيلة وحقوق الإنسان السياسية مركزية ورئيسية ولا يمكن لمجتمع أو دولة أن تتجاهل أن حقوق الإنسان هي العمود الفقري لكرامة وكبرياء الإنسان وقدرته على التقدم والتطور، مشيرًا إلى أن المشكلة هي استخدام حقوق الإنسان كسلاح للتصفية وللعداء والتشوية والتشهير وللرزق، وعدم استخدامها للإطار النبيل والواجب.

وأشار الإعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن تيار الإسلام السياسي يكفر الآخر ويعيش على التمييز بأن المسلمين هم من يدخلون الجنه وغيرهم يدخل جهنم، متعجبًا من دفاع تيار الإسلام السياسي عن حقوق الإنسان.

وتابع: "أن أي سجين حتى لو إرهابي فله حقوق لأنه إنسان وأي دولة محترمة تحترم حقوق السجناء، ولكن الإرهابي لا يتحدث عن حقوق الإنسان".

 

 

إبراهيم عيسى حديث القاهرة القاهرة والناس حقوق الإنسان الإسلام السياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تعديل بطاقة الرقم القومي رسميا.. ما مصير المواطنين المخالفين؟

بث مباشر.. مشاهدة مباراة منتخب مصر وبلجيكا وديا في الكويت

«كلوب» هيطردني.. تفاصيل مزاح محمد صلاح وثنائي منتخب بلجيكا

تحرك عاجل من التعليم بعد رصد انتشار مشروبات + 18 في المدارس

سعر ساعة محمد صلاح يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم صادم

لو سنِك عدى الـ 40 .. ملكيش جواز إلا بالشرط دا

بعد انتشار الفيروس المخلوي|حجازي يرد على مطالب رفع الغياب بـ5 قرارات عاجلة

كأس العالم 2022.. بيان مهم لـ قنوات beIN Sports قبل انطلاق المونديال

ترشيحاتنا

قابلها في الاستوديو.. ابنة هند رستم تكشف كواليس لقاء والديها قبل الزواج

قمة المناخ .. مقترح جديد من أمريكا وبريطانيا بشأن تمويل الخسائر والأضرار

بلينكين يغادر إلى قطر لتشجيع المنتخب الأمريكي ضد ويلز

مدرب بلجيكا: الخسارة فى ودية منتخب مصر درس كبير قبل المونديال

جمال علام يهنئ منتخب مصر ويعد بمكافأة الفوز أمام بلجيكا.. صور

«كلوب» هيطردني.. تفاصيل مزاح محمد صلاح وثنائي منتخب بلجيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احمِ نفسك من الأمراض.. إليك أفضل الأغذية لتقوية المناعة

يحمي من سرطان الثدي.. البيض البلدي أفضل من الأحمر والأبيض|لهذه الأسباب

فستان مكشوف.. منة عرفة تثير الجدل بإطلالة جريئة

قبل العلاقة الزوجية .. 8 نتائج مذهلة بـ شريحة أناناس واحدة

فيديو

فرص عمل يوفرها ميناء القاهرة الجاف.. وأهم مزاياه.. فيديو جراف

المخلوي التنفسي فيروس يصيب الصغار بشراسة.. إليك مخاطره.. فيديو

أكلة المصريين الشعبية في خطر .. ماذا حدث للفول ؟.. فيديو

تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ