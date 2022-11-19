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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن..جمهور السوشيال يفاجأ بـ حسام حبيب وشيرين في هذا المكان..محمد صلاح يخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

 

صوّروهم | جمهور السوشيال يفاجأ بـ حسام حبيب وشيرين في هذا المكان

ظهر الفنانان حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب في أحد المطاعم وهما يتناولان العشاء سويا.

 

بالأسود.. هند عبد الحليم وركين سعد على السجادة الحمراء لفيلم علم الفلسطيني

حرص عدد من النجوم على التواجد لحصور فيلم علم الفلسطيني ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
 

لايف على المسرح.. حمو بيكا يشارك في احتفالية كأس العالم بقطر

أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا عن مشاركته بحفل غنائي ضمن الفعاليات الفنية الضخمة، ببطولة كأس العالم 2022 ، الذي تقام دورته في دولة قطر.

 

بسبب مباراة مصر وبلجيكا .. محمد صلاح يخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

تسبب مباراة مصر وبلجيكا في خطف الاضواء من مهرجان القاهرة السينمائي حيث حرص عدد من الحضور على التواجد لمشاهدة  المباراة، وتشجيع محمد صلاح.

 

بعد تصدرها التريند.. شمس الكويتية: مش مستعدة أتحمل أي ضغوط
تصدر اسم الفنانة شمس الكويتية تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث في جوجل،  بعد أن أعلنت مشاركتها في مسلسل سر سلطان مصر، مع المخرج خالد يوسف، وأثارت الفنانة شمس الكويتية جدلًا واسعًا؛ بسبب تصريحاتها.

مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان اخبار الفن التواصل الاجتماعي المهرجانات القاهرة السينمائي شيرين عبد الوهاب الفنانة شمس الكويتية

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