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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال الساعات الأخيرة من COP27

إصابة مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ جون كيري بفيروس كورونا

جون كيري في شرم الشيخ
جون كيري في شرم الشيخ

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، عن أن المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري أثبتت الاختبارات الإيجابية له إصابته بـ فيروس كورونا COVID-19 في الساعات الأخيرة من مشاركته في محادثات المناخ COP27 في شرم الشيخ، حيث تتجه المفاوضات الصعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي إلى وقت إضافي.

وكان كيري أجرى العديد من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك مؤخرًا مع نظيره الصيني شيه زينوا، وكان من المتوقع أن يستخدم دبلوماسيته المكوكية لمساعدة المفاوضين على سد الخلافات الواسعة في الساعات الأخيرة من القمة.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ويتني سميث في بيان، أرسل بالبريد الإلكتروني: 'لقد تم تطعيمه بالكامل وتعافيه ويعاني من أعراض خفيفة'

واضافت 'إنه يعمل مع فريق المفاوضات الخاص به ونظرائه الأجانب عبر الهاتف لضمان نتيجة ناجحة لـ COP27.'

وكان صوت كيري خشنًا بشكل ملحوظ خلال أحداث التحدث يوم الخميس.

ولم تنجح الجهود المبذولة للوصول إلى الوفد الصيني في COP27 مساء الجمعة على الفور. 

واستأنفت الولايات المتحدة والصين التعاون في مجال المناخ هذا الأسبوع بعد أشهر من التوترات بشأن تايوان.

وعزز اقتراح الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الآمال، وقالت الكتلة إنها ستدعم أحد أصعب بنود جدول الأعمال ، ألا وهو تمويل البلدان المنكوبة بكوارث ناجمة عن تغير المناخ. 

لكن مع وجود نقاط شائكة أخرى تعيق المحادثات ، قالت الدولة المضيفة مصر إنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية الأسبوع.

وقال سامح شكري رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف للصحفيين 'ما زلت ملتزمًا باختتام هذا المؤتمر غدًا بطريقة منظمة ، مع تبني سلسلة من القرارات التوافقية التي ستكون شاملة وطموحة ومتوازنة'.

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