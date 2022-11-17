مصر بلد الأمان.. ضحك و هزار من جون كيري مع ضيوف المناخ

رصدت عدسة موقع صدى البلد، لقطات لـ هزار جون كيري، المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، و وزير الخارجية الأمريكي السابق، مع حضور قمة المناخ المقامة بمدينة شرم الشيخ.

كما رصدت عدسة صدى البلد، تحركات جون كيري بين الأجنة بدون حراسة، وفى أثناء سير جون كيري يداعب الحضور بـ لقطات جميلة منها :" ضرب واحد على رأسه بورقة، وهو ما جعل الجميع يضحك".

وقام جون كيري، المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، ووزير الخارجية الأمريكي السابق، بموقف غريب أثناء التجوال بين قاعات قمة المناخ المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

وأثناء سير جون كيري فؤجئ الجميع بإيقافه للوفد المرافق له وعاد الى الخلف، ولم يعلم أحد السبب.



وبعد لحظات قليلة جدا تبين، أنه توقف وعاد من أجل إعادة حذاء لشخص مشارك بالقمة خلع منه الحذاء أثناء السير أمامه.



وتوقف جون كيري وظل يضحك، مع هذا الشاب و الوفد الذي لم يتوقع هو أو من يسير مع كيري بهذا التصرف الغريب.