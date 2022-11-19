العدل: لن أعتزل كتابة المسلسلات وعملي لنيللي كريم صراع بين التدين والعادات

أكد السيناريست مدحت العدل، أنه لم يقرر اعتزال الكتابة ولن يعتزل كتابة المسلسلات ولكن يرى أن هناك أعمال لا تستدعى كتابة 30 حلقة ويستطيع تقديمها في عشر حلقات فقط، مشيرا إلى أن مسلسله الجديد لنيللي كريم قصة صعيدية.

وأضاف السيناريست مدحت العدل، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن نيللي كريم فنانة كما يجب أن يكون ومتواضعة وجميلة وحينما تظهر على الشاشة يتم تصديقها، كاشفا عن أن أبطال مسلسله الجديد نيللي كريم وفردوس عبد الحميد وجمال سليمان ومحمود عبد المغني ومحمد فهيم والموسيقى التصويرية لياسر عبد الرحمن.

وتابع: "قصة المسلسل صراع ما بين التدين والعادات وعندما يتعارض الدين مع العادات والتقاليد نروح للعادات وننسى الدين ودي آفة من الآفات الموروثة والدراما الصعيدية تنجح مع الناس ولها تأثير كبير"



