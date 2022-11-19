بعد القبض عليها سكرانه.. ظهور صادم لزوجة المطرب الشعبي معه في السيارة| شاهد

أخلت نيابة الهرم، سبيل الزوجة الثانية لمطرب شعبي شهير بعد اتهامها بسب قوة أمنية أثناء خروجها من ملهى ليلي في حالة عدم اتزان "سكرانة".

وقد ظهرا الثنائي من خلال فيديو من سيارتها منذ أيام نشرته عبر حسابها الرسمي على انستجرام.

وألقت الاجهزة الامنية بالجيزة، القبض على"ب.ع" زوجة مطرب شعبي شهير.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن زوجة المطرب الشعبي الشهير تدعى "ه.م.ف.ا" وشهيرة بـ "ب.ع"، وقررت جهات التحقيق إخلاء سبيلها وذلك بعد أخذ الضمانات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشفت تحريات المباحث، أنه تم عرض المتهمة على وحدة مباحث قسم شرطة الهرم للكشف عليها جنائيا والتأكد من عدم وجود قضايا ضدها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض علي "ه.م.ف.ا" والشهيرة بـ "ب.ع" وهي زوجة مطرب شعبي شهير بعدما تم ضبطها في حالة سكر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق