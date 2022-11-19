لمدة 36 ساعة.. قطع مياه الشرب عن مطوبس في كفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس في محافظة كفر الشيخ، قطع مياه الشرب عن مركز مطوبس، اليوم، السبت، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة مساءً ولمدة 36 ساعة.

وكشف المحاسب ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، سبب انقطاع المياه اليوم، السبت، عن المركز بالكامل لمدة 36، والذي يرجع إلى ربط خط 1000 م خط جديد بالخط القديم أمام المستشفى المركزي والربط الثاني أمام محكمة مطوبس.

وناشد رئيس مركز ومدينة مطوبس، جميع المصالح الحكومية والمستشفيات والمدارس والأوقاف والوحدات المحلية والمخابز بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة انقطاع المياه.