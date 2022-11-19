صحف الكويت .. مد فعاليات مؤتمر قمة المناخ حتى السبت .. زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. بولندا ترفض مشاركة روسيا بمحادثات الأمن والتعاون في أوروبا

زيلينسكي: القوات الأوكرانية تصد 100 هجوم في دونيتسك

وزارة العدل الأمريكية تعيّن مدعيًا مستقلًا في تحقيقات ترامب

البيت الأبيض: بايدن لم يُبلّغ مسبقا بتعيين مدّعٍ مستقل في التحقيقات حول ترامب

أمريكا تحذّر رعاياها من عملية عسكرية تركية محتملة بشمال سوريا والعراق

واشنطن تدعو بكين لـ"استخدام نفوذها" لدى كوريا الشمالية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن سامح شكري وزير الخارجية، رئيس مؤتمر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27)، أعلن مد فعاليات مؤتمر قمة المناخ حتى السبت، مؤكدا أن نتائج قمة المناخ ستكون بناءه وتسعى لتحقيق أهداف جميع الأطراف.

وأضاف سامح شكري، خلال ترأسه أحد الجلسات بقمة المناخ، نتجاوب مع مقترحات مختلف الأطراف ونسعى لتحقيق تقدم على مستوى واسع على صعيد الأجنحة المناخية. وأعرب في كلمة خلال إحدى الجلسات ضمن فعاليات مؤتمر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ عن شكره العميق لوزراء الدول المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ على دورهم الفعال خلال الأيام الماضية في تحقيق التقدم والمساعدة على إيجاد حلول بناءة إزاء قضية المناخ.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن الولايات المتحدة، حذرت رعاياها في سوريا والعراق من عملية عسكرية تركية محتملة في شمال البلدين، داعية إياهم إلى اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة.

وذكر بيان للقنصلية الأمريكية في أربيل: "تراقب القنصلية الأمريكية العامة في أربيل تقارير موثوقة ومفتوحة المصدر عن عمل عسكري تركي محتمل في شمال سوريا وشمال العراق خلال الأيام المقبلة".

دوليًا، قالت "الراي" إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونع أون توعد بأن يكون ردّ بيونغ يانغ حازما وبأن يلجأ إلى القنبلة الذرّية في حال حصول هجوم نووي ضد بلاده.

وأوضحت "الجريدة" أن الولايات المتحدة ستطلب مساعدة الصين، الحليف الأبرز لكوريا الشمالية، على كبح جماح بيونغ يانغ التي اختبرت صاروخا قادرا على بلوغ البر الرئيسي الأمريكي.

وأفادت "القبس" بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كشف أن القوات الأوكرانية صدت نحو 100 هجوم في منطقة دونيتسك بشرق البلاد مع استمرار حدة القتال.

وقالت "الوطن" إن وزارة العدل الأمريكية أعلنت مدعيًا عامًا مستقلًا للإشراف على التحقيقات الجنائية التي تطال دونالد ترامب، بعد 3 أيام على إعلان الرئيس الجمهوري السابق ترشحه للانتخابات الرئاسية في العام 2024.

ونقلت "القبس" عن البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتلقّ إخطاراً مسبقاً بتعيين وزارة العدل يوم الجمعة مدّعياً مستقلاً للتحقيق مع منافسه السياسي الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "لم يكن الرئيس على عِلم، ولم نكُن نعلم، ولم نتلقّ إخطاراً مسبقاً بتعيين جاك سميث لتولّي تحقيقَين يتعلّقان بالرئيس الأمريكي السابق".

وقالت "الجريدة"، إن بولندا رفضت السماح لوفد روسي بدخول أراضيها لحضور اجتماع وزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في الأول من ديسمبر في لودز بوسط البلاد.