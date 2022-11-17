مدافعة شرسة عن الديموقراطية.. بايدن يشيد بـ نانسي بيلوسي

أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، بـ نانسي بيلوسي، مشيرا إلي أنها مدافعة شرسة عن الديموقراطية، وذلك بعدما أعلنت أنها ستتخلى عن منصبها كرئيسة ديموقراطية لمجلس النواب.

وقال بايدن إنها "حمت ديموقراطيتنا من التمرد العنيف والدامي في السادس من يناير" 2021، في إشارة الى الهجوم على مبنى الكابيتول.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن "بيلوسي هي رئيسة مجلس النواب الأكثر أهمية في تاريخنا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أنها لن تكون زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الجديد، مؤكدة تتنازلها عن مطالبتها برئاسة المجلس التشريعي الجديد.

وحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، قالت بيلوسي، في حديثها في قاعة مجلس النواب، إنها ستبقى عضوًا في الكونجرس وستعمل خلال الفترة التي تم انتخابها من أجلها.

وأضاف: "لن يتم إعادة انتخابي كزعيم للديمقراطيين في الكونجرس الجديد. لقد حان الوقت بالنسبة لي لتمكين جيل جديد من قيادة فصيل ديمقراطي قوي في الكونجرس".

وحثت بيلوسي زملائها المشرعين على "الذهاب بجرأة إلى المستقبل"، مضيفة أنها ستعمل لصالح ناخبيها، بغض النظر عن وضعهم.

ومن المتوقع أن يحل الجمهوري كيفن مكارثي، محل نانسي بيلوسي، كرئيس لمجلس النواب.

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعضاء الحزب الجمهوري الذين فازوا بأغلبية مقاعد مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي.