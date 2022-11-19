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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شلل تام .. أوكرانيا تعيش أقسى شتاء بدون كهرباء بسبب الصواريخ الروسية

اوكرانيا
اوكرانيا

قال رئيس الوزراء الأوكراني إن الموجة الأخيرة من الضربات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية أصابت ما يقرب من نصف نظام الطاقة الأوكراني بالشلل، وفق ماذكرت شبكة بي بي سي.

يأتي الضرر مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد وتعرض العاصمة كييف لأول تساقط للثلوج في الشتاء.

وحذر أحد المسؤولين في كييف من أن المدينة قد تواجه "إغلاقًا تامًا" لشبكة الكهرباء فيها.

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق إن 10 ملايين أوكراني تركوا بدون طاقة.

وفي خطابه بالفيديو مساء الجمعة ، قال  زيلينسكي "إن الوضع الصعب مع إمدادات الطاقة المدمرة  لا يزال قائما في ما مجموعه 17 منطقة وفي العاصمة" ، لكنه أضاف أن هناك “عدد أقل بكثير من حالات الإغلاق الطارئة”.

 

وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال"لسوء الحظ ، تواصل روسيا شن ضربات صاروخية على البنية التحتية المدنية والحرجة لأوكرانيا. ما يقرب من نصف نظام الطاقة لدينا معطل".

وقال ميكولا بوفوروزنيك ، نائب رئيس إدارة كييف ، إن المدينة "تستعد لسيناريوهات مختلفة ، بما في ذلك إغلاق كامل".

ولم يقل ما سيحدث في حال إغلاق الشبكة بالكامل ، لكن المسؤولين قالوا إنهم لا يفكرون في إخلاء أي مدن.

قال  مشغل الشبكة الوطنية الأوكرانية : "لقد أدركت الدولة المعتدية رسميًا أن هدفها هو تدمير البنية التحتية للطاقة و وترك الأوكرانيين بدون كهرباء أو تدفئة".

وقال ماكسيم تيمشينكو ، الرئيس التنفيذي لشركة DTEK ، أكبر شركة للطاقة الخاصة في أوكرانيا ، لبي بي سي إن "الوضع يزداد سوءًا".

وقال "لسوء الحظ ، بعد كل هجوم لدينا نظام طاقة أقل موثوقية واستقرارا. هذا هو الواقع".
وقصفت روسيا ، الخميس ، المزيد من منشآت الطاقة والمباني المدنية بعد أقل من يومين من أحد أعنف مرات قصفها حتى الآن.

لقد كان هذا تكتيكًا روسيًا حديثًا بعد الانتكاسات في ساحة المعركة ، وبدأ الشعور بتأثيره بشكل أكثر حدة. وتقول موسكو إن الهجمات هي رد على "عدم استعداد" كييف لإجراء محادثات سلام.

حثت الحكومة الناس على توفير الطاقة عن طريق الحد من استخدام الأجهزة المنزلية مثل الأفران والغسالات والغلايات الكهربائية والمكاوي.

في مدينة خيرسون المحررة مؤخرًا ، نشر نائب رئيس مكتب  زيلينسكي صورًا لأشخاص يستخدمون الكهرباء في خيام مخصصة بسبب انقطاع التيار الكهربائي ، مضيفًا أن الحكومة تأمل في استعادة الكهرباء في المدينة "بحلول نهاية هذا أسبوع".

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