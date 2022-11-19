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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 83 ألفا و880 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الجيش لروسي في أوكرانيا
الجيش لروسي في أوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 83 ألفا و880 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، اليوم /السبت/ أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا 2885 دبابة و5 آلاف و815 من المركبات المدرعة و1867 من النظم المدفعية و393 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و278 طائرة و261 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 161 وحدة من المعدات الخاصة و4 آلاف و368 من المركبات وخزانات وقود و1536 طائرة بدون طيار.

ووفقا لهيئة الأركان الأوكرانية، تكبدت القوات الروسية أكبر خسائرها في منطقتي ليمان وأفديفكا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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