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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق مع 4 أشخاص لقيامهم بغسل 12 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي

أرشيفية
أرشيفية

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسل 12 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قامت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

غسل الداخلية النيابة العامة وزارة الداخلية غسل 12 مليون جنيه

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